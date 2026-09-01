¡Salven a Bugs Bunny! Internet se moviliza para rescatar ‘Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical’, proyecto cancelado en 2024

Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical Dave Alvarez, diseñador de personajes en el musical de los Looney Tunes ‘Bye Bye Bunny’ lidera el rescate del proyecto cancelado en 2024.

El internet ha tenido una enorme influencia en la humanidad desde su creación, evolucionando la forma de coexistir socialmente y realizar las rutinas del día, incluso impactando a industrias de dominio global —como el cine— con un sólo hashtag reproducido en todas partes del mundo; un ejemplo, fue el rescate de Coyote vs ACME, cuya movilización digital logró reunir miles de firmas electrónicas e impulsar serias protestas para salvar el proyecto de ser archivado para siempre.

Ahora, tras el enorme éxito que el filme de animación híbrida ha obtenido en su primer fin de semana de estreno internacional, surge un nuevo movimiento de rescate: ‘Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical’, película animada que —según Dave Alvarez, diseñador de personajes del proyecto— tuvo una “cancelación sin ceremonias”, por lo que solicita el apoyo de internet para realizar otro milagro que lleve el musical de Bugs Bunny a la pantalla grande.

Save Bye Bye Bunny: Internet se moviliza para salvar otra película de los Looney Tunes

Coyote vs ACME se ha convertido en algo más que una película de animación híbrida que tuvo un rudo camino a su estreno en cines, consolidándose también como un símbolo de que el cine debe seguir priorizando las historias con corazón, respetando el trabajo de todas las personas involucradas en proyectos que merecen ver la luz, y sobre todo, es considerada la prueba fehaciente del poder comunitario que el internet posee.

“No puedo creer que casi llegamos a un mundo donde nadie pudiera ver esta película”, fue una las críticas preliminares del filme de animación híbrida que hoy amenaza con arrasar en la taquilla mexicana, siempre leal a los proyectos de animación.

Ante este enorme éxito en cines, así como la visibilidad masiva alcanzada durante los años en que el público peleó por el rescate de Coyote vs ACME, el diseñador Dave Alvarez reveló que existe otro proyecto de los Looney Tunes que se encuentra en la misma posición en la que estuvo la película salvada por Ketchup Entertainment: Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, donde fue diseñador de personajes durante 2024 antes de que la película fuera cancelada.

While we’re at it...



I worked on this back in 2024 as Character Designer & Special Poser. It had some glorious musical moments performed by the great Eric Bauza—until it was unceremoniously canceled.



Internet, here’s another one to look for. 👀#SAVEBYEBYEBUNNY #DaveAlvarez pic.twitter.com/brT1p5nGDy — Dave Alvarez (@DAlvarezStudio) August 30, 2026

“Ya que estamos en eso...”, escribió en su cuenta oficial de X al compartir su rol técnico en el proyecto, “Tuvo algunos momentos musicales gloriosos interpretados por el gran Eric Bauza... hasta que fue cancelado sin ceremonias. Internet, aquí va otro para salvar”, petición que generó una inmediata reacción entre internautas.

Hasta el momento, Alvarez ha anunciado que no puede compartir demasiados detalles sobre la película, sin embarto, su solicitud de ayuda ha tenido una enorme respuesta, al punto de que un reportero se ha comunicado con el diseñador para hablar sobre el filme musical cancelado.

“Si logramos concretarlo, me encantaría ver que todo el equipo regrese”, deseó Alvarez, recibiendo buenos deseos por parte de usuarios y usuarias de la plataforma que continúan movilizándose bajo el hashtag #SAVEBYEBYEBUNNY, y quienes aseguran que el rescate puede ser posible tras la recaudación de Coyote vs ACME en cines.

¿Qué es Bye Bye Bunny, la película de los Looney Tunes que el internet intenta salvar?

Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical es una película animada de Warner Bros Animation que fue anunciada durante el Festival de Annecy (Francia) en 2022, generando un gran interés por parte de la audiencia aficionada a la clásica caricatura, ya que se trataría del primer largometraje musical animado original de los Looney Tunes.

De acuerdo con la información presentada en su anuncio, la película contaría con canciones originales y nuevas versiones de temas clásicos de Warner Bros.; no obstante, el filme musical fue suspendido y archivado en medio de recortes de la compañía.

En cuando a la trama de la película, Bye Bye Bunny seguiría al popular Bugs Bunny, quien decide rretirarse para vivir como un conejo normal tras una larga y exitosa obra en Broadway. Como su reemplazo, el Pato Lucas intentará ocupar el lugar libre, pero un fanático obsesivo lo secuestra. Ante esta emergencia, Bugs y el resto de la pandilla se unen para rescatarlo.

Según los bocetos compartidos para Bye Bye Bunny, el musical animado retornaría al estilo clásico que los emblemáticos Looney Tunes tuvieron a mediados y finales de los años 50, enalteciendo la esencia nostálgica del proyecto.