Cinépolis reestrenará cuatro películas más de David Lynch: ¿Cuáles son y cuándo verlas?

David Lynch en Cinépolis Reestrenan más películas del director (Cinépolis y IMDb)

La filmografía de David Lynch continúa en Cinépolis. Después del reestreno algunas de sus cintas más icónicas este agosto, la cadena de cine continuará presentando cuatro películas más del director.

“Los sueños de Lynch” continúan en Cinépolis: ¿Qué películas se reestrenarán?

David Lynch falleció en enero del año pasado a los 78 años. El director angelino fue un parteaguas en la historia del cine y hoy en día su trabajo ha influenciado artistas de distintos medios. Su distintivo estilo surrealista le ha merecido su propio adjetivo, “Lynchiano”, y su imagen como un soñador que no se dejaba encasillar y que gozaba de las cosas simples como un buen café con un cigarro perdura en las mentes de muchos.

Para conmemorar su legado, Cinépolis se encuentra reestrenando su filmografía. Para algunos, ha sido el primer acercamiento al director y para otros una oportunidad de vivir los sueños de Lynch en la pantalla grande. Este mes ya estuvieron en cartelera cuatro de sus películas más icónicas: Eraserhead, Twin Peaks: Fire Walk With Me, Mulholland Drive e Inland Empire. A partir de este 20 de agosto, habrá cuatro películas más que disfrutar en la salas.

The Elephant Man (1980)

Basada parcialmente en la historia real de Joseph Merrick, The Elephant Man cuenta la historia de John, un hombre con una deformidad en el rostro que es exhibido en un circo de fenómenos. Un doctor, interpretado por Anthony Hopkins, lo encuentra y decide estudiar su condición, la cual le trae constante miseria al protagonista. La cinta nos presenta un estudio sobre la compasión humana y la falta de la misma, resumido en una de las frases más icónicas de la película: “¡No soy un animal! Soy un ser humano. Soy un hombre“. Es un drama imperdible que obtuvo 8 nominaciones en los premios Óscar.

The Straight Story (1992)

También inspirada en hechos reales, en The Straight Story, vemos cómo un veterano de la Segunda Guerra Mundial que vive con su hija, a quien da vida la icónica Sissy Spacek, emprende un viaje de Iowa a Wisconsin en una podadora cuando escucha que su hermano podría estar en sus últimos días, con la intención de hacer las pases con él. Se trata de una historia sumamente sentimental que fue distribuida por Disney y resultó un éxito crítico que nos presenta el argumento debatiblemente más accesible del director.

Blue Velvet (1986)

Protagonizada por dos de los más frecuentes colaboradores de Lynch, Laura Dern (Jurassic Park, Marriage Story) y Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Sex and the City), Blue Velvet sigue a un joven que vive en los suburbios y se ve envuelto en algo turbio cuando descubre una oreja mochada. Junto con su amiga, se lanza a una investigación que llega más lejos de lo que esperaba. La cinta cuenta con las actuaciones estelares de Dennis Hopper e Isabella Rossellini. Una película de crimen que dividió a la crítica en su momento pero que ha alcanzado estatus de culto, el filme muestra lo que hay escondido detrás de las fachadas perfectas.

Lost Highway (1997)

Un saxofonista que enfrenta problemas maritales vive una serie de sucesos extraños que indican alguien lo está vigilando. Paralelamente, un joven que se la pasa de juerga y trabaja en un taller mecánico enfrenta la tentación cuando se enamora de la pareja de uno de sus clientes más importantes. Las tramas se entremezclan en una examinación sobre el deseo y la traición.

¿Cúando ver los reestrenos de David Lynch?

Ahora mismo puedes disfrutar de The Elephant Man y The Straight Story del 20 al 26 de agosto. Por su parte, Blue Velvet y Lost Highway estarán en cartelas del 2 al 9 de septiembre. La venta de boletos ya está habilitada para todas las funciones. Las películas se podrán disfrutar en salas de todo el país en diferentes horarios, por lo que es importante revisar tu cartelera local.

Queda por ver si Cinépolis reestrena Wild at Heart (1990) y la polémica adaptación de Dune (1984), que fue grabada en Ciudad de México, para completar la filmografía del director.