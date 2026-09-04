Hacen cirugía de emergencia a Rick Harrison de ‘El Precio de la Historia’: ¿Qué se sabe de su estado de salud?

Rick Harrison TMZ reportó que el protagonista de 'El Precio de la Historia' fue sometido a una cirugía de emergencia.

Este viernes 4 de septiembre se dio a conocer que Rick Harrison, uno de los protagonistas del programa internacionalmente popular ‘El Precio de la Historia’ se encuentra en recuperación en un hospital tras haberse sometido a una cirugía mayor.

De acuerdo con lo que reportó el medio estadounidense TMZ, Harrison habría acudido al hospital para un procedimiento simple, sin embargo, el personal médico descubrió “un problema mucho más grave” que requirió una cirugía de bypass.

Rick Harrison es sometido a cirugía mayor: ¿cuál fue el motivo de su operación?

A meses de su boda en junio del año presente, Rick Harrison acudió al hospital para someterse a un procedimiento rutinario de colocación de stent que no requería riesgo alguno; este tipo de tratamiento consiste en introducir un pequeño tubo en un conducto obstruido, de forma que pueda mantenerlo abierto para asegurar el flujo regular de la sangre.

Sin embargo, los médicos a cargo del procedimiento alertaron “un problema mucho más grave” en Harrison, lo que derivó en una cirugía de emergencia.

Hasta el momento, ni la celebridad del reality show ni su familia reportaron la naturaleza del padecimiento detectado por el personal médico, no obstante, aseguraron que la intervención fue un éxito y Harrison se encuentra fuera de peligro.

Estado de salud de Rick Harrison tras su cirugía de emergencia este 2026

Tras ser sometido a una operación de urgencia, el empresario de 61 años se encuentra estable, incluso se informó a TMZ que está descansando “cómodamente” para recuperarse por completo.

“Él está agradecido por el trato que está recibiendo de los médicos y el personal del hospital. Su esposa, Angie, y su familia están a su lado”, dijo el representante de Harrison al medio estadounidense.

Desde que el famoso programa ‘El Precio de la Historia’ surgió, hasta la actualidad, Rick Harrison se ha mentenido como el líder del show de televisión que ya ha alcanzado las veinte temporadas y cuyos episodios pueden verse a través de plataformas de streaming como History Channel y Prime Video.