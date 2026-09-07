Coyote vs. Acme remonta en en taquilla: ¿Cómo le fue en su segundo fin de semana y cuánto dinero ha ganado?

Coyote vs. ACME Tras mantener estable su taquillo en un fin de semana festivo en los Estados Unidos, las ganancias de la película podrían llegar a superar la rentabilidad próximamente.

Tras un inicio incierto en las salas de cine, la película de Coyote vs. ACME estaría recibiendo un impulso hacia la rentabilidad de la cinta, un punto que se han convertido en tema fundamental luego de que Kétchup Entreteiment adquiriera los derechos de distribución y evitar que fuera desechada por la propia Warner. Ahora, después de un segundo fin de semana en salas, las expectativas continúan creciendo para esta historia de los Looney Toons en la pantalla grande.

¿Cuánto dinero lleva Coyote vs. ACME después de dos semanas de su estreno?

De acuerdo con información de medios especializados, la taquilla de la película logró mantenerse estable en los Estados Unidos y alcanzar los 33.8 millones de dólares totales luego de haber debutado con 15.5 a nivel doméstico. Mientras tanto, en el resto del mundo la suma se acerca a los 23.5 millones. México se mantiene como el país que mayor ganancia ha generado a esta película por encima de Reino Unido, Portugal y Turquía.

Ahora, sitios como Global Box Officen, IGN y The Wrap han aumentado la expectativas para la película, con una estimación de entre 60 y 70 millones de dólares a nivel local y unos posibles 20 y 30 más a escala internacional para cuando se termine su recorrido en salas de cines. De esta manera, Coyote vs. ACME podría estar llegando aproximadamente a los 100 y 110 millones de dólares, lo que haría que la productora recuperar por lo menos su inversión de 50 millones más gastos de promoción.

¿Por qué la taquilla de Coyote vs. ACME se ha vuelto fundamental para los fans?

El tema de la carrera en taquilla se ha convertido en parte central de la conversación luego de que la película sorprendiera a la crítica especializada y a los fans, quienes han destacado la historia de Willie E. Coyote como una de las mejores películas en lo que val del año, combinado con la historia real donde estuvo a punto de no llegar ni a los cines ni a las plataformas de streaming.

Si los fans logran hacer que la película sea un éxito de taquilla, sería un triunfo frente a las grandes productoras, que en ocasiones rechazan historias más pequeñas o que consideran que no tendrán un éxito económico absoluto, por lo que algunas de estas se pierden para siempre.