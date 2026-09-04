¡Harry Potter agrega nuevos rostros a su elenco de la temporada dos! Conoce a Dobby, Ginny Weasley y Tom Riddle

Anuncian a los actores para Ginny, Dobby y Tom Riddle HBO Max reveló tres nuevos nombres que se unen a ‘La Cámara de los Secretos’.

Septiembre ha sido el mes de las buenas noticias para los seguidores y seguidoras de Harry Potter, ya que HBO Max ha lanzado un aviso tras otro desde el emblemático ‘Back to Hogwarts’ celebrado por el público fanático cada 1º de septiembre —después de todo, es el día que el tren mágico marca su rumbo a Hogwarts—; sin embargo, la buena nueva de este viernes se trata de la bienvenida a tres nuevos rostros que se unen al elenco de la segunda temporada.

“La Cámara de los Secretos se ha abierto”, anunció HBO Max mediante una publicación en redes sociales para presentar a los actores y actriz que se sumarán al proyecto, ocasionando otra ola de emoción entre los y las fans de la emblemática saga de magia que ha conquistado al mundo por casi tres décadas.

HBO Max anuncia quiénes serán Dobby, Tom Riddle y Ginny Weasley en la segunda temporada de Harry Potter

A pesar de que la serie remake de Harry Potter que HBO Max desarrolla ni siquiera se ha estrenado, el público ha mostrado un gran interés en su evolución y la plataforma de streaming tampoco se queda atrás, pues esta mañana confirmó a los actores y actriz con la responsabilidad de dar vida a Dobby, Tom Riddle y Ginny Weasley en ‘La Cámara de los Secretos’, temporada que adaptará el segundo año del icónico protagonista en Hogwarts.

“Bienvenida Bonnie Hill como Ginny Weasley, y bienvenidos Billy Barratt como Tom Riddle y Lenny Rush como Dobby”, presentó la cuenta oficial de la plataforma en Instagram.

Hill se suma a la segunda temporada tras la salida de Gracie Cochrane, actriz seleccionada originalmente para el papel de Ginny Weasley; de acuerdo con la intérprete infantil, tuvo que dejar el proyecto de HBO Max debido a “circunstancias imprevistas”, sin embargo, declaró estar profundamente agradecida por su tiempo en el rodaje.

El caso de Cochrane no ha sido el único tropiezo que la segunda temporada de la serie de Harry Potter ha tenido este año, ya que la situación se repitió con Nicholas Hoult, actor británico que tuvo que dar un paso atrás en el papel de Gilderoy Lockhart por cuestiones de agenda.

No obstante, Kit Harington tomó su lugar; la estrella de Game of Thrones no es ajeno al personaje, ya que participó dando voz a Lockhart en los audiolibros de Harry Potter con reparto estelar,publicados a finales del año pasado.

¿Quiénes son Bonnie Hill, Lenny Rush y Billy Barratt? Actores y actriz que se unen al elenco de Harry Potter

Los nombres de los nuevos actores y actriz para la segunda temporada del mágico proyecto de HBO Max han dado la vuelta al internet en cuestión de minutos tras su anuncio público, no obstante, cada uno de ellos ya se había forjado un reconocimiento considerable gracias a su trayectoria actoral.

Por ejemplo, Lenny Rush de 17 años de edad —y quien interpretará a Dobby— es ganador del BAFTA gracias a su interpretación de Ollie en la serie británica Am I Being Unreasonable?, además, su participación en Enola Holmes 2 le valió el reconocimiento internacional tras estrenarse en Netflix.

“¡Ni siquiera yo, de pequeño (un gran fan de Harry Potter, como pueden ver), me lo creería! Estoy muy emocionado de formar parte de esta increíble franquicia", expresó Rush mediando una publicación de celebración a la noticia en su cuenta personal.

Billy Barratt, por su parte, es la persona más joven en ganar un Emmy Internacional al Mejor Actor a los trece años, gracias a su actuación en el drama británico Responsible Child, intensa producción que cuenta la historia ficticia sobre un niño de 12 años acusado de asesinato y cuestiona si un niño puede ser responsable de sus acciones.

Ahora, con 19 años, Barratt tendrá la oportunidad de seguir mostrando al mundo su flexibilidad emocional y habilidad para capturar personajes complejos al ser el encargado de reencarnar a Tom Riddle, el oscuro pasado del villano.

Finalmente, Bonnie Hill se ha hecho de una trayectoria consistente a pesar de su corta edad, con proyectos destacados como el drama histórico The Six Triple Eight y la serie de ciencia ficción Girl Troop versus Aliens.