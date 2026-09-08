Primetime debuta con 100% en Rotten Tomatoes: Sinopsis, reseñas y cuándo saldrá en México

Primetime Nueva película de Robert Pattinson debuta en Venecia con excelentes reseñas. (A24)

Primetime, la nueva película de Robert Pattinson, debutó este fin de semana en el Festival Internacional de Cine de Venecia y ya salieron las primeras reseñas. La cinta ha recibido elogios casi unánimes.

Primetime: ¿De qué trata la película y qué dicen los críticos?

Primetime gira en torno a la historia real del conductor de televisión Chris Hansen y su show To catch a predator. El programa que se transmitió entre 2004 y 2007 consistía en llevar a cabo redadas para atrapar y confrontar de manera dramática posibles depredadores de menores. Dejó a un público conflictuado y un legado debatido. Por un lado, estaban las personas que lo veían como una manera de mantener a depredadores sexuales fuera de sus comunidades. Por otro lado, están los que lo veían como “televisión basura” disfrazada de servicio público.

La película protagonizada por Robert Pattinson se enfoca en el estallido meteórico del programa, y retrata a un Hansen obsesionado con derrocar al programa Lost de la programación de miércoles por la noche, o primetime como se le conoce a dicha franja horaria. Hansen hace todo por ser famoso mientras se convence a sí mismo de que lo hace para “salvar a los niños”. La película no es sólo el retrato de una historia real, sino un estudio de personaje en el que vemos como Hansen lucha por balancear la justicia con un estrellato ocurrido de la noche a la mañana, y su personalidad comienza a ser devorada por el personaje que interpreta en pantalla.

A Pattinson lo acompañan en pantalla Skyler Gisondo (Superman) y la cantante Phoebe Bridgers en su primer crédito cinematográfico. También cabe destacar que la cinta marca el debut en un largometraje de ficción para el director Lance Oppenheim y para su escritor Ajon Singh. Aun así, lo críticos ya la están valorando como una de las mejores películas del año. La película comenzó con un 92% en Rotten Tomatoes —plataforma que promedia el rating de varios críticos— y su puntaje alcanzó el 100%.

Jessica Kiang en Variety destacó la edición frántica y mezcla de sonido como dos aspectos que te envuelven en el film y hacen que no puedas quitar la mirada de la pantalla. Yasmine Kandil para DiscussingFilm destaca el enfoque que tiene el director hacia la psicología de su protagonista, mientras que Nicholas Barber de BBC llamó esta la mejor actuación de Pattinson, quien es de por sí conocido por actuaciones que te ponen al límite del asiento en películas como Good Time (2017), The Lighthouse (2019), The Batman (2022), Mickey 17 (2025) y The Drama (2026). Todos los críticos también destacan que la película no se trata completamente de un drama, pues está repleta de comedia negra.

Primetime llegará a salas de Estados Unidos el 25 de septiembre. Hasta el momento, no se ha confirmado una fecha de estreno para México.