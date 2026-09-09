Wicked: Primera parte en concierto Conciertos de Wicked en México: fechas, ciudades y sedes confirmadas con orquesta en vivo para 2027 (Wickedconcert)

La magia del Mago de Oz, el encanto de Glinda y el poder de Elphaba se alistan para llegar a México con un nuevo e imperdible concierto basado en la película de “Wicked”.

Los seguidores del universo de Oz podrán revivir el fenómeno taquillero a través de una experiencia musical en vivo.

El espectáculo proyectará el largometraje completo en una pantalla de alta definición, mientras una orquesta interpreta de manera sincrónica la banda sonora.

El repertorio incluye las célebres composiciones creadas por John Powell y Stephen Schwartz, así como las letras originales de este clásico del teatro musical de Broadway adaptado a la gran pantalla.

¿En qué ciudades de México se presentará el concierto de Wicked en vivo?

Tras la confirmación oficial de la gira mundial en territorio nacional, el espectáculo adaptado a cine y orquesta tendrá fechas programadas en tres de las ciudades más importantes del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

The Wizard will see you now…

Thrilled to announce our first lineup of cities! 🩷💚



🎟️ Tickets at https://t.co/mVtJJ6BUcE pic.twitter.com/JGXw1Ai8h0 — Wicked Movie (@wickedmovie) September 9, 2026

¿Cuáles son las sedes y fechas confirmadas para el espectáculo?

Los fanáticos podrán alistar sus mejores atuendos en tonos rosa y verde para acudir a las siguientes recintos confirmados:

Ciudad de México: Arena CDMX — 6 de marzo de 2027

Guadalajara: Arena Guadalajara — 17 de abril de 2027

Monterrey: Arena Monterrey — 24 de abril de 2027

¿Cuándo inicia la venta de boletos para el concierto de Wicked?

La venta general de los boletos de Wicked en concierto estarán a la venta a través de Superboletos, disponible a partir del próximo 11 de septiembre a las 10:00 horas. Para este show no habrá una preventa.