Prime Video lanza tráiler de ‘Carrie’: fecha de estreno, elenco y todo lo que debes saber de la nueva adaptación

Carrie 2026 El aclamado director de terror, Mike Flanagan, lleva el clásico de Stephen King al streaming.

Impulsado por la crítica de una persona que le señaló por “no saber escribir mujeres”, Stephen King —uno de los mayores expositores del terror literario— tomó la pluma para sentar las bases de Carrie, su primera novela publicada y que le catapultó a la fama internacional.

No obstante, el aclamado autor no se sintió satisfecho con las primeras páginas escritas de la que, originalmente, sería una historia corta; esta disconformidad con su creación lo llevó a desechar las hojas en la basura, las cuales fueron posteriormente rescatadas por Tabitha King, esposa del escritor, quien vio el valor en la historia y le obligó a terminarla.

“Esto es para Tabby, que me metió en esto... y me ayudó a salir”, reza la dedicatoria de la novela que cuenta la historia de una joven acosada por sus compañeros de clase, criada en un hogar fanático religioso y que oculta dentro de ella un poder telequinético alimentado por la inestabilidad familiar, el bullying escolar y la constante humillación de su existencia.

De páginas desechadas en la basura a su quinta adaptación, la primera novela publicada de Stephen King se ha convertido en un clásico del terror en la literatura y el cine, llegando este 2026 al formato streaming gracias a Prime Video, plataforma que reclutó al exitoso director Mike Flanagan como el encargado de resucitar la trágica historia de Carrie White.

Primer vistazo a ‘Carrie’ de Prime Video: la serie de Flanagan pretende extender los acontecimientos de la novela

A tan sólo dos años de la publicación de la novela, cuyo éxito impulsó la carrera de Stephen King como escritor de terror y ciencia ficción, el director Brian de Palma decidió llevar el tétrico relato a la pantalla grande, marcando la historia de la industria con una inquietante interpretación de Sissy Spacek como la inestable protagonista.

Desde entonces, Carrie alcanzó una fama global que permitió a la novela reinventarse en tres adaptaciones cinematográficas más. Sin embargo, en una era donde grandes franquicias han hallado huevos de oro en la gallina del streaming, la plataforma Prime Video ha decidido apostar por una adaptación del clásico de King a serie, presentando este miércoles 9 de septiembre su primer adelanto.

If you think you know her story, you’re dead wrong. All episodes of Carrie, a new series from Mike Flanagan, premiere October 7 on Prime Video. pic.twitter.com/e21yA4nj4E — Prime Video (@PrimeVideo) September 9, 2026

Tratándose de una producción de ocho episodios, la serie promete expandir los acontecimientos previos a la masacre de Chamberlain, así como brindar mayor profundidad y desarrollo a los personajes involucrados en la historia de la adolescente telequinética.

Sin embargo, a diferencia de la novela y la primera adaptación, ‘Carrie’ de Prime Video estará ambientada en la era moderna, por lo que el acoso viral en redes sociales, las presiones sociales y los límites del cuerpo educativo en la comunidad estudiantil tomarán gran relevancia en el desarrollo que culminará en una noche trágica para el pueblo entero.

Todos los detalles sobre la serie ‘Carrie’ 2026: ¿cuándo se estrena y quiénes conforman el elenco?

El director que lidera el proyecto es Mike Flanagan, aclamado por series de terror como La Maldición de Hill House, Misa de Medianoche y La Caída de la Casa Usher. Su talento para, no sólo adaptar sino reinventar la lieteratura de terror en el formato visual, lo llevó al radar de Stephen King desde su primera serie en Netflix.

“Cercano a una obra maestra”, expresó el escritor respecto a Hill House, una admiración que derivaría en reclutar a Flanagan para dirigir la película Doctor Sueño de 2019, basada en la novela secuela que King escribió de su más grande éxito El Resplandor.

THE HAUNTING OF HILL HOUSE, revised and remodeled by Mike Flanagan. I don't usually care for this kind of revisionism, but this is great. Close to a work of genius, really. I think Shirley Jackson would approve, but who knows for sure. — Stephen King (@StephenKing) October 17, 2018

Este 2026, Mike Flanagan vuelve a tomar otro icónico trabajo de Stephen King. De acuerdo con medios, la característica dirección del guionista detrás de Bly Manor, podría aportar una “nueva profundidad y complejidad a los personajes, mientras explora las fuerzas que dan forma a Carrie White”.

Por otra parte, el elenco estará liderado por Summer H. Howell como la protagonista, tras haber triunfado sobre casi 1.500 adolescentes que audicionaron para el papel. Mientras que la responsabilidad de interpretar a Margaret White, la madre de Carrie y fanática religiosa, recaerá en Samantha Sloyan, con quien Flanagan ha trabajado anteriormente.

En el papel de los adolescentes recurrentes en la historia, Siena Agudong tomará el papel de Sue Snell, Alison Thornton será Chris Hargensen y Joel Oulette interpretará a Tommy Ross. También, el popular actor Matthew Lillard (Scream, 13 Fantasmas) se unirá al elenco como el director Grayle.