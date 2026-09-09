Dune parte 3: ¿Cómo y dónde comprar boletos para las funciones anticipadas de pantalla IMAX en México?

Dune Parte Tres La franquicia anunció la venta de boletos para funciones anticipadas IMAX en México.

La taquilla internacional se despide lentamente de los éxitos del verano para comenzar a preparar el terreno a las franquicias de fantasía, ciencia ficción y grandes producciones como Avengers: Doomsday y la ansiada tercera parte de Dune, saga basada en la icónica novela de Frank Herbert y que, tras una ser adaptada a la pantalla grande bajo la dirección del histórico David Lynch en 1984, tuvo otra oportunidad en la industria cinematográfica con Denis Valleneuve, quien presentó el imperio galáctico a la era moderna y consolidó la saga como uno de los proyectos más ambiciosos de la última década.

Ahora, a tan sólo meses de que se estrene internacionalmente la última entrega de esta trilogía, los fanáticos y fanáticas de Dune han recibido una noticia que hizo estallar la emoción de toda Latinoamérica: ¡la preventa de Dune: Parte 3 comenzará esta misma semana! Según lo confirmó la productora, director y actor protagonista detrás de la histórica saga de ciencia ficción.

Preventa de Dune Parte 3 en México: ¿cuándo inicia y cómo registrarse?

El público fanático en México ya puede ir asegurando sus lugares en las funciones anticipadas de Dune: Parte 3, de acuerdo con el anuncio emitido por Warner Bros. Pictures mediante sus cuentas oficiales en redes sociales.

A través de un video, protagonizado por Timothée Chalamet —quien interpreta a Paul Atreides, protagonista de la saga— y el director Denis Villeneuve, la preventa de boletos para la tercera entrega de esta icónica historia comenzará el jueves 10 de septiembre a las 00:00 horas, es decir, durante la medianohce de este miércoles que da inicio al día siquiente.

Un mensaje especial de Timothée Chalamet y Denis Villeneuve. Boletos a la venta mañana para funciones anticipadas. Únete a Dune Insider ahora. Link aquí: https://t.co/5p5MexxQqW#DunaPelicula #DuneMovie pic.twitter.com/W0TI7mNgWo — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) September 9, 2026

“Estamos muy emocionados de que pronto podremos compartir Dune: Parte 3 con el público de todo el mundo”, expresó Chalamet en el comunicado del estudio, mientras que Villeneuve destacó que el desarrollo de la película tuvo por objetivo consentir a sus fantáticos y fanáticas al priorizar su distribución en las pantallas más grandes de la industria, el formato IMAX.

No obstante, para participar en la venta, las personas interesadas deberán realizar previamente el registro correspondiente a través del canal oficial Dune Insider, el cual se encuentra habilitado para llevar a cabo la captura de los datos correspondientes y cuya suscripción gratuita te dará acceso a actualizaciones sobre la venta de boletos o avances exclusivos del ansiado cierre de la trilogía.

De acuerdo con la información oficial, las funciones anticipadas de Dune 3 en México se llevarán a cabo los días martes 15 y miércoles 16 de diciembre, especialmente en formatos Platino e IMAX del país.

¿En qué salas IMAX de CDMX se estrenará Dune: Parte 3?

La llegada de Dune: Parte 3 representa uno de los estrenos cinematográficos más esperados de 2026, ya que la cinta será la conclusión a la historia de Paul Atreides después de que los acontecimientos de Dune: Parte 2 sorprendieran a su público seguidor, e incluso aún aquellos con conocimiento de la novela.

Dado que sólo existe un número reducido de salas IMAX en el mundo, la proyección de Dune: Parte 3 en la Ciudad de México podría llegar únicamente a ocho establecimientos de cine que cuentan con dicha tecnología; éstos son:

Cinépolis Fórum Buenavista.

Cinépolis Universidad.

Cinépolis Perisur.

Cinemex Antara Platino.

Cinemex Santa Fe.

Cinemex Parque Delta.

Cinemex Parque Tezontle.

Cinemex Encuentro Oceanía.

Sin embargo, se desconoce el número de salas y en qué establecimientos se llevarán a cabo las funciones anticipadas de la esperada tercera entrega, cuyos primeros avances apuntan hacia una historia aún más oscura y política.