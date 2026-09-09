Lucero Mijares da actualización y un mensaje sobre su hospitalización: ¿Qué fue lo que le pasó a la cantante?

Lucero Mijares La cantante de 21 años confirmó que fue operada de emergencia y aclaró los rumores sobre su estado de salud.

Seguidores y seguidoras de Lucero Mijares experimentaron la incertidumbre tras darse a conocer que la cantante podría haber sido hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México, lo que derivó en una serie de rumores que se difundieron a través de redes sociales en las últimas horas.

No obstante, ‘Lucerito’ publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para desmentir las especulaciones respecto a su salud, rectificando que la razón detrás de su hospitalización se debió a una apendicitis que fue tratada con facilidad tras recibir la operación correspondiente.

¿Por qué hospitalizaron a Lucero Mijares? La cantante aclara la razón de su cirugía de emergencia

Después de que surgiera una ola de rumores sobre el estado de salud de Lucero Mijares, quien se encontró en el centro de la especulación este miércoles 9 de septiembre al darse a conocer su hospitalización de emergencia, la artista publicó un mensaje en video para sus seguidores y seguidoras.

Mediante una historia en Instagram, la hija de los famosos cantantes mexicanos Lucero y Mijares expuso la razón detrás de la cirugía de urgencia a la que fue sometida esta semana.

“Tuve una apendicitis y ya me operaron”, declaró en su mensaje, detallando que la intervención médica fue “súper simple, súper fácil”, por lo que pidió a sus seguidoras y seguidores no creerse los rumores que rondaron en redes sociales previos a su mensaje público.

De acuerdo con algunas versiones de medios de comunicación, fuentes cercanas a la familia mencionaron que la dicha apendicectomía podría haberse llevado a cabo la madrugada del 7 de septiembre, en compañía de su madre Lucero.

¿Cuál es el estado de salud de Lucero Mijares tras su operación de apendicitis?

A pesar de que la joven cantante no especificó el hospital de la Ciudad de México en la que fue atendida, así como tampoco detalló la fecha de diagnóstico u operación, aprovechó su mensaje para agradecer a sus padres y demás familia, así como personal médico, por cuidarla durante su proceso de recuperación.

“Estoy bien, gracias a todos los que preguntaron, los que me mandaron mensaje, los que se preocuparon”, dijo en la historia de Instagram.

Sin embargo, la joven cantante mexicana no mencionó la fecha exacta en la que volvería a sus actividades profesionales, mas dejó abierta dicha posibilidad al asegurar a su público que se verían “pronto”.