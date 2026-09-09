Noel Clarke recibe seis denuncias: ¿De qué se le acusa al actor de la serie ‘Doctor Who’?

Noel Clarke, actor de Doctor Who, enfrenta seis cargos por presuntos delitos sexuales Noel Clarke es acusado de por delitos sexuales hacia cinco mujeres (Pexels/ @NoelClarke)

La mañana de este miércoles, el Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) y la Policía Metropolitana de Londres anunciaron que el actor Noel Clarke enfrenta seis cargos por presuntos delitos sexuales.

Las denuncias fueron presentadas por cinco mujeres y los hechos ocurrieron presuntamente entre el 2007 y el 2016. Estas acusaciones surgen después de una investigación iniciada en septiembre del 2025 contra el actor.

¿De qué se le acusa?

El CPS informó que los seis cargos que enfrenta el actor son por delitos sexuales. Son dos acusaciones por agresión sexual, tres por voyerismo y una por exhibicionismo.

Bethan David, fiscal adjunta en jefe de la división de Londres, menciona que los cargos fueron presentados por la CPS, después de haber reunido las suficientes evidencias para llevar el caso a la corte.

El actor anteriormente había negado tales acusaciones; sin embargo, no ha hecho nuevas declaraciones públicas, mientras que se espera que comparezca el 21 de octubre en el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres.

¿Es la primera vez que acusan a Noel Clarke?

No, las acusaciones surgen después de una investigación iniciada en septiembre del 2025. En ese mes, el actor fue arrestado durante un registro a su casa en Londres, aunque posteriormente fue liberado.

A su vez, anteriormente Clarke presentó una batalla legal por difamación contra el editor de The Guardian en agosto del 2025. El periódico acusaba al actor de conducta sexual inapropiada hacia más de 20 mujeres en un reportaje inicial de 2021.

En su momento, el actor de ‘Doctor Who’ negó las acusaciones, mientras que en un juicio de seis semanas, alrededor de más de una docena de mujeres testificaron haber sufrido algún tipo de acoso por parte de Clarke.

Finalmente, se le ordenó pagar aproximadamente 4 millones de dólares al periódico por gastos legales.

¿Quién es Noel Clarke?

Noel Clarke de 50 años, es mayormente conocido por su papel como Mickey Smith en la famosa serie ‘Doctor Who’; sin embargo, el público inglés también lo conoce por haber escrito y protagonizado el programa ‘Kidulthood’.

También ha sido reconocido con el premio Laurence Olivier como mejor actor revelación en 2003 y el BAFTA de estrella emergente en 2009; sin embargo, la Academia de Cine y Televisión Británica (BAFTA por sus siglas en inglés) en 2021 retiró su reconocimiento después de las acusaciones al actor.