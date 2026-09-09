Inde Navarrette llegará a Saturday Night Live: ¿Cuándo estará la actriz mexicana en el programa?

Inde Naverrette será host del programa SNL La actriz hará su debut como presentadora a lado de Gracie Abrams (@indenavarrette)

Inde Navarrette, conocida por haber interpretado a Nikki Freeman en la película de terror ‘Obsesión’, por primera vez será host del programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) con un episodio especial para Halloween.

SNL presentó quiénes serán los invitados especiales para su temporada 52, la cual marca un hito importante en su historia debido a que extiende su récord como programa televisivo con más nominaciones al Emmy con 360 nominaciones.

Esta participación es un hecho importante para Navarrette, puesto que marca su debut como presentadora televisiva y se suma a la lista de oportunidades que ha tenido la actriz desde el estreno de su exitosa película.

¿Cuándo se presentará en el Saturday Night Live?

Mediante redes sociales, el programa publicó quiénes serán sus presentadores e invitados musicales para su nueva temporada que inicia el 26 de septiembre.

Acorde a la temática de Halloween, Inde Navarrette será la encargada de presentar el episodio especial el 31 de octubre, después de un descanso de dos semanas que se tomará SNL.

El programa de comedia se transmitirá los sábados a partir de las 23:30 horas y se transmite por Peacock en Estados Unidos; sin embargo, se pueden ver extractos del programa en sus redes sociales.

¿Quién la acompañará en el programa?

El episodio del 31 de octubre, donde Navarrette hará su debut como presentadora, tendrá como invitada especial a Gracie Abrams, para quien sería su segunda vez en el programa.

Para esta temporada, SNL tendrá una serie de invitados impresionantes, puesto que contará como presentador del programa a Jalen Brunson, quien ha llevado por primera vez después de 53 años a los New York Knicks a la victoria.

También ha causado revuelo entre los jóvenes, pues ha anunciado que tanto Rosalía como Katseye serán invitadas musicales. A su vez, se espera que antes del inicio de la temporada se publiquen más invitados especiales.

¿Quién es Inde Navarrette?

Inde Navarrete de 25 años, está siendo mundialmente conocida por su impresionante interpretación de Nikki en la aclamada película de terror ‘Obsesión’.

Sin embargo, contrario a lo que muchos piensan, ese no fue su debut actoral. La actriz cuenta con otros papeles televisivos, como en la serie ‘Superman y Lois’, así como en la película ‘Trap House’.

Además, su éxito le está abriendo papeles importantes, como su protagonismo en la película de los ‘X-Men’ de Marvel, donde interpretará a Rogue, y su participación en ‘The Waffle House Index’.