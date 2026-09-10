¿Asa Germann de The Boys se une a X-Men? Esto se sabe del posible cast del actor de Gen V como ‘Angel’ en el MCU

X-Men MCU Asa Germann habría formado parte de los candidatos para ‘Cyclops’ en la próxima película de X-Men.

Tras confirmarse de manera oficial algunos de los rostros que liderarán como los nuevos mutantes del cine en la próxima película de los X-Men y primera en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), la vista de fanáticos y fanáticas se ha centrado en posibles actualizaciones del proyecto, siendo Asa Germann uno de los nombres más recurrentes para el futuro equipo de súperheroes.

Según informó The Hollywood Reporter este jueves 10 de septiembre, el actor de Gen V del universo The Boys, se cuentra en negociaciones para interpretar a Warren Worthington III, alias Angel, lo que incrementa la expectativa del público respecto a una adaptación del equipo original de los X-Men presentado por Stan Lee y Jack Kirby en 1963.

¿Asa Germann de Gen V será ‘Angel’ en la nueva película de los X-Men?

Conocido internacionalmente por sus papeles en la serie de superhéroes Gen V y en el éxito de terror Scream 7, Germann ha sido señalado por el medio estadounidense como el posible Warren Worthington III del MCU, papel que ya había sido llevado a la pantalla grande por Ben Foster durante la conclusión de la primera trilogía de FOX en 2006, y Ben Hardy, quien interpretó una versión joven de 1980 para X-Men: Apocalipsis.

De acuerdo con la exclusiva compartida por The Hollywood Reporter, el joven actor del universo The Boys fue uno de los candidatos para el papel de Cyplops, sin embargo, después de que Connor se quedara con dicho personaje, el estudio quedó tan impresionado con Germann que optó por ofrecerle una oportunidad en la nueva película como el mutante Angel.

Asa Germann has been cast as Angel in the new ‘X-MEN’ movie.



In theaters on May 5, 2028.



(Source: https://t.co/MIdC7U8lQf) pic.twitter.com/dfIAIkZVrv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 10, 2026

Creado por Stan Lee y Jack Kirby, con un debut en el primer número de X-Men de 1963, este personaje se caracteriza por su habilidad de volar gracias a sus alas emplumadas similares a la representación artística de un ángel, además de contar con reflejos desarrollados, agilidad, visión mejorada y metabolismo acelerado.

Germann ya tiene experiencia como superhéroe gracias a su interpretación de Samuel “Sam” Riordan en Gen V, el spin-off de The Boys que giraba en torno a jóvenes con superpoderes que asistían a una universidad para combatir el crimen.

Hasta el momento, Marvel Studios no ha confirmado la adición de Asa a la nueva película de X-Men, tampoco se tiene la corroboración de sus representantes; no obstante, dado que el medio estadounidense acertó en las filtraciones de Kit Connor y Samara Weaving como actores oficiales del próximo filme de mutantes, el público fanático considera que la noticia podría anunciarse pronto.

¿Qué se sabe de la nueva película de los X-Men para el MCU? Todos los detalles oficiales hasta ahora

La adición de Jean Grey —interpretada por Sadie Sink— en Spider-Man: Brand New Day, elevó las expectativas de los fanáticos y fanáticas del mundo mutante, el cual finalmente será incluido en el magno universo que Marvel ha creado en cines y streaming desde comienzos del siglo.

A la par de Connor y Weaving, los otros rostros confirmados para integrar la próxima película de los X-Men, son:

Christopher Abbott: Charles Xavier, Profesor X .

. Inde Navarrette: Anna Marie, Rogue .

. Maya Boyd: Ororo Munroe, Storm .

. Adam Driver: Nathaniel Essex, Mr. Sinister.

Una vez superada la crisis Doomsday, el MCU se dirigirá a la nueva era de películas de cómics en cines, siendo los X-Men uno de sus principales proyectos y el cual estará bajo la dirección de Jake Schreier (Thunderbolts*).

El estreno está previsto para el 5 de mayo de 2028.