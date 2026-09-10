Habrá más conciertos de Carín León en la Sphere de Las Vegas: El cantante mexicano confirma que se presentará de nuevo en estas fechas de 2027

Carín León El cantautor sonorense tendrá más fechas en Las Vegas durante el próximo año. (cuartoscuro)

Carín León, cantante y compositor sonorense, anunció más posibles fechas para Las Vegas. El mexicano actualmente se encuentra ofreciendo conciertos en la Sphere.

¿Cuándo vuelve a presentarse Carín León en la Sphere de Las Vegas?

Como parte de su gira internacional “De Sonora para el Mundo”, Carín León, quien compuso uno de los temas oficiales del Mundial 2026, se encuentra en medio de una residencia breve en la Sphere de Las Vegas, la cual comenzó el 4 de septiembre y todavía tiene fechas agendadas para los días 10, 11, 12 y 13 de este mes.

Algunas de la fechas se han agotado y León no ha dejado de dar sorpresas en cada concierto, al traer al escenario a invitados como Cody Johnson, The Warning, Ricky Muñoz de la banda Intocable, Jorge Medina y Kany García.

Es el primer artista latinoamericano en presentarse en el recinto desde que se terminó en 2023. Abre la puerta para que otros actos musicales en español tomen la esfera en el futuro. El éxito de sus presentaciones en la Sphere ha llevado a que le proporcionen más fechas para el próximo año. León confirmó tres conciertos para los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2027.

La preventa de boletos será este martes 15 de septiembre a las 11:00 horas del centro de México en el sitio oficial de Carín León. Para acceder a la preventa, debes registrarte en el sitio. La venta general será el jueves 17 de septiembre a las 11:00 horas. Los boletos estarán a la venta a través de Ticketmaster.