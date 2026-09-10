¿Robert Pattinson será Voldemort...? Nuevos rumores señalan que el actor podría volver a la franquicia de Harry Potter

Robert Pattinson en la serie Harry Potter El actor británico ha sido señalado para interpretar a uno de los personajes más importantes: Voldemort, el mago tenebroso.

Las especulaciones alrededor de uno de los personajes más importantes del universo de Harry Potter continúan creciendo, incluso antes del estreno de la primera temporada que HBO lanzará en su plataforma de streaming a partir de este próximo diciembre.

Esta ocasión, los rumores colocan a Robert Pattinson, aclamado actor británico que ha dominado en la taquilla del 2026 gracias a producciones como La Odisea y El Drama, como uno de los candidatos que está siendo considerado para el papel de Lord Voldemort, el villano principal de la saga.

¿Quién será Voldemort en la serie de Harry Potter? Nuevos rumores señalan a Robert Pattinson como candidato

Han pasado poco más de veinte años desde que Pattinson formó parte de la popular saga de magia en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, cuarta entrega de la franquicia cinematográfica en la que interpretó a Cedric Diggory, un estudiante prometedor de Hogwarts que se convierte en la primera víctima del regreso de Voldemort, lo que cambia drásticamente el curso de la historia.

Irónicamente, el actor británico estaría siendo considerado para interpretar al “Mago Tenebroso” en la serie de Harry Potter, el personaje que habría ordenado la muerte de su anterior papel en la cuarta película de la saga.

Según lo apuntan especulaciones en línea y redes sociales, el pasado de Robert con la franquicia podría incrementar la posibilidad de su regreso en un rol completamente distinto a Diggory, sumando también la versatilidad que el actor ha demostrado en las últimas dos décadas al interpretar personajes excéntricos, de gran intensidad y cuyas fallas morales aumentan su complejidad.

Después de Harry Potter, la fama internacional de Pattinson incrementó gracias a su protagonismo en la saga Crepúsculo, mientras que en los últimos años ha participado en franquicias de alcance igualmente global como Dune, cuya tercera parte se estrenará a fines de este año, y The Batman, trilogía que presentará su segunda entrega en 2028.

Hasta el momento, la adición de Robert Pattinson como Voldemort en la serie de Harry Potter es únicamente un rumor. HBO no ha realizado ningún anuncio oficial sobre el actor encargado de traer al que No Debe Ser Nombrado en el proyecto, de la misma forma, tampoco se tiene confirmación oficial de que el actor esté en conversaciones con la empresa o la posibilidad de un contrato firmado.

¿Qué otros actores están siendo considerados para el papel de Voldemort en la serie de Harry Potter?

La semana pasada se dio a conocer que Billy Barratt, quien pasó a la historia en 2020 como la persona más joven en ganar un Emmy Internacional al Mejor Actor a los trece años, será el actor que interpretará a Tom Riddle, la versión joven del villano para la segunda temporada de la serie.

Esta noticia revivió con fuerza las especulaciones que han rodeado al nuevo Lord Voldemort desde el anuncio de la serie, incluso si el personaje en realidad aparecería en su forma física hasta el cuarto año de Harry Potter, es decir, lo que sería la temporada cuatro del proyecto de HBO.

A pesar de eso, los rumores han apuntado con fuerza a Cillian Murphy, actor y productor irlandés que recientemente dominó la taquilla internacional y las ceremonias de premios gracias a Oppenheimer de Christopher Nolan.

Otro de los actores populares que han recibido señalamientos para interpretar al antagonista de la historia, es Paul Bettany, quien alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Vision en las películas de Marvel Studios. Sin embargo, el actor británico ha negado los rumores.

“Soy un gran fan de la franquicia y soy un gran fan de HBO, pero nadie me ha llamado para hablar de ello”, declaró a Entertainment Weekly.

Hasta el momento, el cast adulto confirmado para la serie de Harry Potter se limita a Nick Frost como Rubeus Hagrid, John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape y Janet McTeer como la profesora Minerva McGonagall, además de la reciente adición de Kit Harington en el papel de Gilderoy Lockhart para la segunda temporada, cubriendo la salida de Nicholas Hoult que abandonó el proyecto por cuestiones de agenda.