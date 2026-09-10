BTS World Tour ‘Arirang’ en cines: fechas, boletos y dónde ver en México

BTS transmitirá sus conciertos de Sudamérica en cines Foto: Cortesía

BTS llevará la energía de su gira mundial a la pantalla grande con dos conciertos que prometen convertirse en una experiencia especial para ARMY. Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC anunciaron que los shows de Buenos Aires y São Paulo serán transmitidos en vivo en cines de todo el mundo durante octubre de 2026.

Esto cae como anillo al dedo para los ARMY ya que les permitirá disfrutar en salas cinematográficas de dos presentaciones completas de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, como parte del regreso del grupo a los escenarios internacionales con su gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

¿Cuándo se transmitirán los conciertos de BTS en cines?

La transmisión cinematográfica tendrá dos fechas principales en América y el resto del mundo. Los horarios de las funciones pueden variar según el país, ya que algunas proyecciones serán en vivo y otras se presentarán de manera diferida para ajustarse a los husos horarios locales. Las fechas anunciadas son:

Buenos Aires, Argentina: sábado 24 de octubre de 2026, para América; domingo 25 de octubre, para el resto del mundo.

sábado 24 de octubre de 2026, para América; domingo 25 de octubre, para el resto del mundo. São Paulo, Brasil: viernes 30 de octubre de 2026, para América; sábado 31 de octubre, para el resto del mundo.

¿Dónde ver BTS en cines en México?

El comunicado internacional anuncia que las transmisiones llegarán a cines de todo el mundo, la mala noticia es que en México aún no se anuncia qué salas de cine tendrán disponible la proyección.

Para consultar las salas disponibles en México, los seguidores deberán revisar el sitio oficial de BTS Live Viewing y la cartelera de los cines participantes cuando se habilite la venta.

Sin embargo, se espera que en los próximos días se anuncien las salas donde estará disponibles en México.

Cuándo salen los boletos de BTS en cines Foto: Cortesía

¿Qué conciertos de BTS se transmitirán?

Los eventos corresponden a dos presentaciones de BTS durante el tramo latinoamericano de la gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. El concierto de Buenos Aires tendrá un significado especial porque marcará la primera presentación del grupo en Argentina, de acuerdo con el anuncio de los organizadores.

La venta de boletos para los eventos en vivo está programada para el jueves 17 de septiembre, a partir de las 6:00 a.m. PT, 9:00 a.m. ET y 2:00 p.m. BST.

Los seguidores pueden registrarse para recibir alertas y consultar la información oficial en www.btsliveviewing.com.