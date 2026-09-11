Spiderman 5 ya tiene director: ¿Quién estará a cargo de la película tras el éxito de Brand New Day?

Destin Daniel Cretton y Tom Holland Según fuentes cercanas al proyecto, la quinta entrega del arácnido ya tiene director.

La taquilla del verano gozó de un éxito tras otro este 2026, siendo Spider-Man: Brand New Day uno de los filmes más destacados al recaudar un billón de dólares a nivel internacional en menos de una semana, convirtiéndose en el segundo mejor estreno en la historia, detrás de su compañera de estudio Avengers: Endgame.

Tal éxito no se limitó únicamente a la conexión que el proyecto significaría para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), sino que la crítica alabó la narrativa madura y emocionalmente profunda que el Spider-Man de Tom Holland enfrentó en esta nueva entrega, además de revivir los clásicos balanceos y secuencias de acción características del arácnido; el conjunto de estos elementos culminó en uno de los mayores éxitos de Marvel Studios en los últimos años.

Debido a ello, la expectativa en Spider-Man 5 crece día con día, empezando con la pregunta clave que todo fanático y fanática del súperheroe de Queens se ha hecho desde el momento que abandonó la sala de cine en Brand New Day: ¿Destin Daniel Cretton seguirá al mando de Spider-Man?

Spider-Man 5: ¿quién será el director y qué se sabe hasta ahora?

Tras el enorme éxito de Brand New Day este verano, Marvel Studios y directivos de Sony confirmaron que la historia de Peter Parker en el MCU continuará en Spider-Man 5, nuevamente con Tom Holland a la cabeza del elenco estelar y, según fue reportado a Deadline —por fuentes cercanas al proyecto—, Destin Daniel Cretton volverá a tomar la dirección del arácnido.

El mando de Cretton en Brand New Day obtuvo una masiva respuesta positiva del público fanático, el cual destacó la energía del director en esta nueva entrega al brindar la “mejor secuencia de peleas del Spider-Man de Tom Holland”, comparando el filme al tipo de acción que parece ser sacada de los cómics clásicos y que, sumada a una historia más introspectiva y madura, cautivó al mundo entero.

“Cretton tiene varios proyectos entre manos, incluyendo la inevitable próxima entrega de Spidey y una película de Naruto”, reportaron las fuentes cercanas al medio estadounidense.

Estar al mando de Brand New Day ha consolidado a Destin Daniel Cretton como uno de los directores más cotizados de Hollywood, además de que suma a su carrera otros éxitos de la familia MCU al dirigir Shang-Chi: La Leyenda de los Diez Anillos y Wonder Man.

Hasta el momento, se desconoce la fecha específica de estreno para Spider-Man 5. No obstante, el público ha señalado que existan posibles retrasos en su desarrollo debido al estreno de Spider-Man: Beyond the Universe en 2027 y otros compromisos del estudio.

¿Cuáles son los proyectos de Destin Daniel Cretton previo a Spider-Man 5?

De acuerdo con Deadline, Cretton ha sido confirmado para dirigir la película de Hawaii Five-O, un clásico de la televisión noventera que Paramount planea llevar a la pantalla grande; al desarrollo de la película se ha sumado Noah Oppenheim como guionista.

Por otra parte, incursionando en el mundo del anime, Destin Daniel Cretton dirigirá el live-action de Naruto, proyecto que se encuentra todavía en la fase de audiciones para reclutar a los actores y actriz que darán vida al trío protagónico.