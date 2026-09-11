Concierto de Belinda gratis por Fiestas Patrias 2026: ¿Cuándo y dónde será su presentación sin costo?

Belinda Beli Belica (Belinda) durante su presentación en la segunda edición del “Festival Arre”, donde se presentan músicos exponentes del regional mexicano, en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Cuartoscuro (Edgar Negrete Lira)

Como cada año, las Fiestas Patrias van acompañadas de celebraciones musicales previo a los gritos de independencia, tanto el del Zócalo Capitalino de la Presidenta de México, como el de los diferentes estados y municipios. Agrupaciones y cantantes nacionales se presentan como parte de los festejos previo a esta conmemoración, y este 2026 Belinda estará ofreciendo también un concierto gratuito. Te decimos todo lo que tienes que saber.

¿Cuándo y dónde se presentará Belinda por las Fiestas Patrias 2026?

De acuerdo con el programa difundido por el gobierno municipal, el concierto tendrá como escenario el Jardín Central de Valle de Bravo, uno de los principales espacios públicos del municipio. El acceso será gratuito y abierto al público, por lo que no será necesario adquirir boletos para acudir a la presentación.

La jornada de celebraciones contempla actividades desde la tarde. El programa difundido establece el Grito de Independencia a las 22:00 horas, seguido de un espectáculo de pirotecnia a las 22:15 y, posteriormente, la presentación de Belinda, programada alrededor de las 22:30 horas. Antes de ello habrá otras actividades culturales y musicales en el Jardín Central.

La participación de Belinda se suma a la cartelera de espectáculos que distintos municipios del Estado de México prepararon para conmemorar el inicio de la Independencia de México. Hasta el momento, no se ha dado a conocer oficialmente el repertorio que interpretará la cantante durante su presentación en Valle de Bravo, por lo que las canciones que formen parte del concierto todavía no están confirmadas.

Con esta presentación, Valle de Bravo tendrá una de sus principales actividades musicales durante la noche del 15 de septiembre, en una celebración que combinará la ceremonia cívica del Grito, pirotecnia y música en vivo en el centro del municipio. El gobierno local invita a habitantes y visitantes a participar en las actividades de las Fiestas Patrias.