Lapili y Lorna estrenan “Kisses pa las Kitties”, el inicio de un EP sobre la música caribeña y los ritmos urbanos

LaPili y Lorna presentan "Kisses para las Kitties" Foto: Cortesía

La cantante y artista multidisciplinaria Lapili abre una nueva etapa musical con “Kisses pa las Kitties”, un sencillo realizado junto a Lorna que recupera la memoria del reggae en español, el dancehall y los primeros sonidos que dieron paso al reguetón y al dembow.

El tema funciona como el primer adelanto de un EP conceptual que recorrerá, de manera cronológica, la evolución de distintos ritmos caribeños. Más que una revisión musical, el proyecto representa una parte importante de la historia personal de Lapili, quien desde niña encontró en estos géneros una forma de construir su identidad y sentirse acompañada.

LaPili y Lorna presentan "Kisses para las Kitties" Foto: Cortesía

“Porque también es mi historia”, explicó la artista durante una entrevista. “Gracias al dancehall le he construido gran parte de mi autoestima y de lo que soy ahora mismo”.

¿Cómo surgió la colaboración con Lorna?

El encuentro con Lorna surgió después de que la intérprete panameña se acercara a Lapili a través de redes sociales. Según relató la cantante, el primer contacto ocurrió alrededor de mayo de 2025, cuando Lorna le escribió para decirle que disfrutaba su música junto con su hija y que le gustaría trabajar con ella.

En ese momento, Lapili se encontraba desarrollando un proyecto de corte más electrónico, pero ya tenía en mente crear una canción inspirada en los sonidos que marcaron su formación. Tiempo después preparó algunas ideas, eligió una que consideró adecuada para Lorna y se la envió.

La colaboración terminó de tomar forma cuando ambas se reunieron en Madrid para grabar la participación de la artista panameña.

Para Lapili, la presencia de Lorna tiene un significado especial. La considera una figura fundamental dentro de la música urbana y una de las voces que ayudaron a abrir camino a las mujeres en estos géneros.

LaPili y Lorna presentan "Kisses para las Kitties" Foto: Cortesía

Del reggae en español al reguetón

“Kisses pa las Kitties” rinde homenaje a la época dorada del reggae en español, especialmente a la escena panameña y a la transición que llevó estos sonidos hacia el dancehall, el reguetón y el dembow.

Lapili explicó que el reggae y el dancehall la acompañaron desde que era muy pequeña, aunque durante buena parte de su infancia no encontraba personas cercanas con quienes compartir ese gusto musical.

“Yo nací en un sitio que es en Castilla-La Mancha, que es una ciudad muy pequeña y muy cerrada, donde toda esta música todavía incluso siento que no se llega a entender del todo”, recordó.

Por eso, la llegada del reguetón a España representó para ella una especie de apertura cultural. De pronto, podía explicar con mayor facilidad qué música escuchaba y encontrar referencias compartidas con otras personas.

“Cuando por fin llega el reguetón aquí a España, de repente hay otra apertura, hay otra puertita, aunque chiquitita, con la que puedo empezar a compartir esos gustos y a sentirme entendida”, señaló.

La artista considera que aquella transición también fue una forma de reconocimiento personal. Lo que antes parecía un gusto aislado comenzó a formar parte de una conversación musical más amplia.

¿De qué trata el nuevo EP de Lapili?

El próximo EP seguirá el recorrido de estos géneros desde el reggae en español y el dancehall hasta el reguetón contemporáneo. En el proyecto convivirán referencias antiguas y actuales, con una mirada que no busca separar las distintas etapas, sino mostrar cómo una alimentó a la otra.

“Del reggae al dancehall, del dancehall al reguetón y gran parte de la música caribeña”, explicó Lapili al hablar de los sonidos que forman parte de su imaginario.

La cantante también mencionó su afinidad por ritmos como el bouyon, el calipso y la soca, estilos que amplían la genealogía musical que desea explorar en esta nueva etapa.

El EP tendrá una dimensión de celebración, pero también de reivindicación. Para Lapili, las mujeres que encontró en el dancehall y el hip hop fueron determinantes para fortalecer su autoestima y entender que existían otras formas de representar el cuerpo, la estética y la feminidad.

“Ver toda esta diversidad corporal y estética que había en el dancehall y que sigue habiendo, a mí me ha ayudado mucho a ser la mujer que soy”, afirmó.

LaPili y Lorna presentan "Kisses para las Kitties" Foto: Cortesía

La picardía, humor y la complicidad entre mujeres

Además de su propuesta sonora, “Kisses pa las Kitties” plantea un mensaje de alianza femenina. La canción utiliza la picardía, el humor y una actitud irreverente para responder a la negatividad y reivindicar la unión entre mujeres.

Lapili considera que todavía persiste una idea de competencia femenina en diferentes ámbitos, incluida la industria musical. Frente a ello, busca que su canción funcione como una celebración de la complicidad.

“Cuando las mujeres estamos unidas y se crea esa energía, es una energía muy fuerte y de verdad pueden hacer que se cambien cosas que son muy importantes”, expresó.

La producción estuvo a cargo de Jeremiah Jones, músico originario de Surinam con quien Lapili ya había trabajado anteriormente en algunas demos. La artista explicó que él comprendía bien la raíz caribeña del proyecto y que, además, conocía profundamente la música de Lorna.

Ambos trabajaron en el estudio del productor en Ámsterdam para encontrar un equilibrio entre el respeto por los sonidos originales y una producción contemporánea.

Una identidad que no depende de las tendencias

Lapili también habló sobre la importancia de conservar su identidad en una industria que cambia constantemente. Para ella, experimentar no significa abandonar sus raíces, sino permitir que su propuesta evolucione de manera natural.

“Siempre continúo con esa línea de la autenticidad, que es lo que soy, no puedo negarlo”, afirmó.

Aunque su carrera musical y su trabajo como artista textil pueden encontrarse en algunos puntos, Lapili aclaró que se trata de dos ramas independientes. “Cuerpo Teje Cuerpo”, una investigación que desarrolló después de concluir sus estudios y que recibió un premio, pertenece a su trayectoria dentro del arte textil y no forma parte directamente de su discografía.

“Kisses pa las Kitties” y su material audiovisual ya están disponibles en plataformas digitales. El sencillo representa la primera pieza de un EP que busca conectar la historia de los ritmos caribeños con la escena urbana actual, mientras Lapili reivindica la música que la acompañó desde niña y que contribuyó a formar la artista que es hoy.