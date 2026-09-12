Myst: ¿Dónde celebrar las Fiestas Patrias en México a través de la música?

MYST El show Abrázame es una experiencia en vivo que celebra las emociones más profundas como sentir, amar y recordar. (MYST)

Las Fiestas Patrias en México no sólo se celebran con gastronomía, colores y tradición, también se viven a través de la música que ha marcado generaciones y que forma parte del imaginario cultural del país.

Cada septiembre, las canciones se convierten en una forma de identidad compartida, donde la nostalgia y la celebración conviven en un mismo ritmo.

En este contexto, MYST el espectacular show inmersivo de música propone una forma distinta de experimentar la noche mexicana a través de dos de sus producciones más representativas en el Foro Totalplay en la Ciudad de México.

¿Cuándo serán las próximas funciones de Myst para las fechas patrias?

El show Abrázame es una experiencia en vivo que celebra las emociones más profundas como sentir, amar y recordar. Con un formato musical nonstop, invita al público a cantar, bailar y dejarse llevar por una selección de más de 100 éxitos interpretados por artistas en vivo.

Dentro de su repertorio se incluyen temas de artistas icónicos de la música en español como Bacilos, Chayanne, Mecano, Emmanuel, Franco de Vita, Ángeles Azules, Luis Fonsi, Shakira, Hombres G, Alejandro Sanz, José José y Juan Gabriel, entre muchos otros, cuyo legado se convierte en un hilo conductor de la noche.

En particular, las interpretaciones de Juan Gabriel aportan un momento de profunda conexión emocional, reforzando ese puente entre nostalgia y celebración que define la experiencia, y creando un recorrido musical que conecta generaciones a través de la emoción y la memoria colectiva.

Las próximas funciones serán el 18 y 19 de septiembre, fechas perfectas para celebrar las Fiestas Patrias del país.

Viviendo de Noche el soundtrack de una generación

Por su parte, Viviendo de Noche se presenta como una explosión de emociones con música en español que rinde homenaje a los grandes éxitos del rock y pop que marcaron distintas épocas. Es un show diseñado como una experiencia inmersiva donde la música fluye sin interrupciones y transforma la pista en una celebración continua.

Ambos espectáculos forman parte del universo de MYST, un concepto de entretenimiento en vivo que combina música, performance y producción escénica para crear experiencias que trascienden el formato tradicional de concierto.

Durante las Fiestas Patrias, estas propuestas adquieren un significado especial al reunir canciones que forman parte del ADN musical de México y Latinoamérica. Más que un espectáculo, se convierten en una forma de revivir la música que ha acompañado celebraciones, historias personales y momentos colectivos.

En MYST, la música no solo se escucha, se vive. Y en noches como las del mes patrio, se transforma en un recordatorio de que la identidad también se construye a través de lo que cantamos juntos.

Las Fiestas Patrias son la excusa perfecta para vivir la música de una forma distinta, más intensa y completamente inmersiva.

Descubre esta temporada los shows Abrázame y Viviendo de Noche en MYST en el Foro Totalplay y déjate llevar por una noche donde los grandes éxitos en español se convierten en una experiencia en vivo que no se olvida fácilmente. Entra a https://myst.com.mx/ y compra tus boletos.