Ed Sheeran explica por qué Macklemore ya no será parte de su gira y su postura en el conflicto de Palestina e Israel

Controversia en el Loop Tour 2026 Macklemore declaró haber sido excluido de la gira de Ed Sheeran debido a sus comentarios a favor de Palestina.

La ansiada colaboración entre el artista británico Ed Sheeran y el rapero Macklemore en la gira US Loop se vio interrumpida tras la salida del estadounidense, quien aseguró haber sido excluido del tour tras sus declaraciones “Palestina Libre” durante un concierto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, llevado a cabo el 4 de septiembre.

En respuesta a las señalaciones, el cantautor originario de Reino Unido emitió un comunicado este martes 15 de septiembre a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que desarrolló los hechos que generaron la salida de Macklemore del proyecto, quien tenía previsto actuar en recintos de Massachusetts, Georgia, Indianápolis y otros.

Ed Sheeran aclara los hechos sobre la salida de Macklemore del Loop Tour 2026 en EU

Mediante redes sociales, el rapero estadounidense programado para abrir el telón de Ed Sheeran en su gira Loop Tour 2026 por Estados Unidos, expuso haber mantenido “algunas conversaciones difíciles la semana pasada” con el compositor británico, después de que sus declaraciones sobre “Palestina Libre” en los shows de Nueva Jersey llamaran la atención del Consejo Israelí-Estadounidense, organización que exigió que Macklemore fuera excluido de las fechas restantes de la gira en el país norteamericano.

Una vez expuesta la polémica por el rapero mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde señaló que Robert Kraft llamó a Ed Sheeran con la advertencia “si Macklemore se mantiene en el tour, no se te permitirá presentarte en nuestros estadios”, el artista a cargo del Loop Tour emitió su propio comunicado este martes.

“La decisión fue del promotor, no mía. El contrato de Macklemore para la gira era con el promotor, no conmigo”, aclaró Ed Sheeran, señalando a la empresa de promoción de música en vivo Messina Touring Group como la responsable de la decisión final, ya que el acuerdo era entre el rapero y esta compañía con sede en Austin, Texas.

No obstante, el cantautor británico destacó haber mantenido conversaciones para llegar a un acuerdo durante toda la semana desde el surgimiento de la polémica, las cuales involucraron “promotores y activistas de ambos lados” para intentar encontrar una solución mutua.

“Pero la decisión de los recintos y los promotores fue definitiva”, señaló Sheeran.

En su mensaje, el compositor y cantante también destacó —ante la posibilidad de que sus shows fueran cancelados— su determinción de priorizar a sus fans, así como al equipo de la gira que está integrada por más artistas y personas involucradas que, en palabras de Sheeran, dependen de su tour “para trabajar y ganarse la vida”.

¿Cuál es la postura de Ed Sheeran en el conflicto de Palestina e Israel?

El estallido de la controversia también generó señalamientos dirigidos al artista británico sobre su postura en el conflicto de Palestina e Israel, tema que Sheeran también desarrolló en su mensaje de este martes.

“Me horroriza el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y el dolor causados ​​en ambos bandos constituyen una tragedia humana. Hay demasiadas guerras en el mundo que provocan un dolor inconmensurable, y ninguna de ellas debería tolerarse", expuso al inicio de su comunicado.

No obstante, a pesar de que el mensaje de Macklemore estuvo centrado en la exigencia de libertad, el compositor británico informó que el promotor de la gira que la crítica a la postura del rapero se basaba en “cómo se transmitió parte de su mensaje durante su actuación, y no en todo lo que dijo”, por lo que se tomó la decisión de retirarlo de la gira.

“Tengo mi propia opinión sobre este devastador conflicto. El hecho de que decida no hablar públicamente no significa que no la tenga, ni que no me importe”, redactó Sheeran, destacando que ha decidido no usar su plataforma profesional para política debido al público joven “de todos los orígenes” que asisten a sus conciertos.

Ed Sheeran aceptó respetar la firmeza de Macklemore al exponer su postura en el escenario, sin embargo, declaró que su propia decisión está enfocada en crear un espacio seguro para “mantener la diplomacia y fomentar el diálogo abierto, no cerrado”.

“He dedicado esta semana a encontrar una solución y, lamentablemente, no lo he conseguido. Sé quién soy, tanto como persona como artista, y quienes me conocen bien también conocen mis valores”, finalizó.