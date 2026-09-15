Justin Bieber y Harry Styles Show de Medio Tiempo del Super Bowl LXI: Justin Bieber y Harry Styles serían los favoritos para el siguiente espectáculo (X: @DrealMb / @PopBase)

Tras el inicio de una nueva temporada de la NFL, los rumores en la industria del entretenimiento apuntan a las grandes figuras que podrían encabezar el Apple Music Super Bowl Halftime Show.

Entre las opciones que cobran más fuerza se encuentran dos de los íconos masculinos más influyentes del pop actual: Justin Bieber y Harry Styles.

Justin Bieber o Harry Styles en el show de medio tiempo del Super Bowl LXI

Los responsables del show tienen en la mira a ambas figuras. Al ser considerados candidatos de Roc Nation, Jay-Z y su compañía, quienes mantienen una alianza con la NFL desde 2019 como estrategas del entretenimiento musical en vivo, tienen la última palabra sobre el artista que se presentará durante el descanso de los jugadores.

Aunque se menciona que la presencia de cualquiera de los dos es poco probable, esto respondería a un posible rechazo de la oferta por parte de los propios artistas.

Cabe señalar que la NFL no paga a los artistas por actuar en el espectáculo; sin embargo, muchos aceptan la oportunidad para darse a conocer y lograr un aumento en sus ingresos por streaming y venta de entradas. Mientras algunos asistentes acuden por el partido, otros compran boletos solo para ver al artista.

La revelación del artista elegido suele anunciarse a finales del mes de septiembre, por lo que faltan pocas semanas para conocer quién encabezará el espectáculo.

¿Cuándo y dónde se jugará el Super Bowl LXI?

El Super Bowl LXI está programado para el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.