Resident Evil debuta con 98% en Rotten Tomatoes, el mejor puntaje a una adaptación de videojuego: “captura su esencia monstruosa”

Resident Evil 2026 Las críticas preliminares de la nueva adaptación cinematográfica del universo Resident Evil destacan el filme como una experiencia al nivel del videojuego.

Las industrias del cine y videojuegos convergen una vez más en Resident Evil de Zach Cregger, filme que causó una masiva respuesta negativa al momento de su anuncio y que, tras su primera proyección a prensa y medios especializados, se ha convertido en un fenómeno del género al convertirse en la adaptación de videojuego mejor calificada de la historia.

Con Austin Abrams (Weapons, Dash & Lily) protagonizando el terrorífico viaje a Raccoon City, esta reinvención del universo apocalíptico en la pantalla grande no es una adaptación directa de los videojuegos, sino que presenta una historia independiente que, en palabras de algunas de las opiniones preliminares de la película, “revoluciona las adaptaciones modernas de videojuegos al capturar la esencia monstruosa de Resident Evil en una historia original, oscura y divertidísima”.

Resident Evil de Zach Cregger se convierte en la revelación del 2026: debuta con 98% en Rotten Tomatoes

Las películas de Resident Evil de Paul W. S. Anderson, con la icónica Milla Jovovich liderando la saga, dominaron la primera década del nuevo siglo, no obstante, los fanáticos y fanáticas de la franquicia nunca experimentaron satisfacción completa con la historia contada en la pantalla grande.

El sentimiento se mantuvo en el reinicio Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City de 2021 debido a que, si bien la película buscó mayor fidelidad al videojuego con protagonistas como Leon y Claire, el público seguidor aún señaló la falta de esencia que ha hecho tan popular el clásico juego durante décadas.

Ante este escenario, los seguidores y seguidoras de Resident Evil tenían bastantes razones para desconfiar de una próxima adaptación del videojuego. Sin embargo, tras debatirse durante meses en redes sociales la habilidad de Cregger para capturar el alma de la franquicia en la pantalla grande, las primeras críticas de Resident Evil finalmente revelan que el público fanático podría estar ante el primer filme de videojuego que les transporte a la historia que tanto aman.

The first reviews are in for #ResidentEvil - currently it's Fresh at 100% on the Tomatometer, with 36 reviews: https://t.co/Fy9o56owzo pic.twitter.com/fGxtchPQpK — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) September 16, 2026

“Zach Cregger nos ofrece la mejor película de Resident Evil de toda la saga. Una cinematografía magnífica, un primer acto explosivo, sustos genuinos y una actuación estelar de Austin Abrams hacen de este reinicio una película imprescindible”, declara Julian Roman en una de las críticas preliminares que dio a Resident Evil un debut de 98% en Rotten Tomatoes, la calificación más alta de la historia para una adaptación de videojuego.

De acuerdo con la mayoría de las primeras opiniones tras la proyección previa a su estreno mundial, la reinvención de Cregger contiene la esencia del videojuego, convirtiéndola en “el homenaje perfecto a los 30 años de la saga” gracias a la experiencia única de su historia y la mezcla equilibrada entre horror, caos e incluso humor, un viaje vertiginoso que Abrams logra capturar en su papel protagónico.

“El resultado es un thriller de terror sorprendentemente efectivo que comprende que, a veces, la idea más simple puede ser la más aterradora”, señala el crítico Jonathan Sim para el portal web Coming Soon.net, especializado en entretenimiento.

¿Por qué Resident Evil tuvo una calificación tan alta? Estos son sus mejores elementos, según la crítica especializada

La historia de Resident Evil en el cine no ha sido una de las más aclamadas por los y las fans de los videojuegos, por lo que el debut exitoso en la crítica de la nueva adaptación ha sorprendido a todo el internet.

“Sea cual sea tu idea de cómo debería ser una buena película de Resident Evil , recomiendo a los escépticos que dejen de lado sus prejuicios y se dejen cautivar”, es la recomendación principal que realiza Tom Jorgensen, del sitio web IGN especializado en videojuegos, cine y cultura pop.

Jorgensen detalla en su crítica que la mayor ventaja de Resident Evil de Zach Cregger radica en su habilidad para construir un ritmo caótico desde los primeros minutos del filme, además de saber cómo y cuándo explotar el humor que caracteriza a la franquicia. De acuerdo con el crítico de IGN, el cineasta “es experto en crear tensión de tal forma que resulta imposible predecir si provocará risas o sustos, y esa energía impredecible impregna Resident Evil”.

Por su parte, Andrew J. Salazar para Discussing Film, destaca la simplicidad de Resident Evil que encaja con su protagonista “común” —cuya motivación para enfrentarse al peligro es llevar un paquete a su destino lo antes posible—, pero la ventaja no se detiene ahí, ya que Cregger mezcla su narrativa con secuencias de acción al estilo videojuego.

“Es una interpretación auténtica que da la sensación de que podría convertirse fácilmente en un videojuego paso a paso”, señala.