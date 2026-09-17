Jimmy Eat World: ¿por qué canceló su show en el Vans Warped Tour México y en otros festivales?

¿Por qué canceló su presentación Jimmy Eat World en el Vans Warped Tour? Foto: Jimmy Eat World

Una de las malas noticias que ocurrieron durante la primera edición del Vans Warped Tour México fue la cancelación de Rage Against y de Jimmy Eat World. En el caso de la segunda banda, se debió a una emergencia médica de su vocalista Jim Adkins.

A tan solo unos minutos del comienzo de su show, el anuncio se esparció como pólvora y muchos fans quedaron completamente decepcionados. No obstante, no se trató de un capricho de la banda, sino de una situación que ameritaba atención inmediata.

¿Por qué Jimmy Eat World canceló su presentación en el Vans Warped Tour México?

Jim Adkins explicó que, mientras el grupo se preparaba para viajar y presentarse en México, comenzó a notar una sombra que afectaba su vista. Después de acudir a revisión médica, los especialistas detectaron el desprendimiento de retina y recomendaron una intervención urgente. La banda incluso analizó si podía mantener el concierto, pero los médicos indicaron que hacerlo representaba un riesgo importante.

La decisión significó una baja de último momento para el festival, que reunió a distintas agrupaciones vinculadas con el punk rock, el emo y el rock alternativo. Para muchos asistentes, Jimmy Eat World era uno de los nombres centrales del cartel, especialmente por la importancia de canciones como “The Middle”, “Sweetness” y “Pain” dentro de la música alternativa de las últimas décadas.

Jimmy Eat World también canceló otras presentaciones

La presentación en México no fue el único concierto afectado. Jimmy Eat World anunció que tampoco participaría en los festivales Louder Than Life, en Louisville, y Shaky Knees, en Atlanta, ambos programados en Estados Unidos durante esa misma semana.

La decisión permitió que Adkins se concentrara en su recuperación después de la cirugía. El vocalista cerró su comunicado con un mensaje dirigido a sus seguidores, en el que les pidió cuidarse, escuchar a su cuerpo y esperar el momento de volver a tocar frente al público.

El regreso de Jimmy Eat World queda pendiente

La cancelación dejó una pregunta entre los seguidores mexicanos: cuándo volverá Jimmy Eat World al país. Por ahora, el comunicado citado no confirma una nueva fecha para México ni un concierto de reposición.

La prioridad inmediata para la banda es la recuperación de Jim Adkins. Su mensaje no ofreció detalles clínicos adicionales, pero sí confirmó que la cirugía fue necesaria y que el cantante se encontraba en casa.