Luis Enrique V. Schettino presenta Al Día Siguiente, un cortometraje sobre violencia sexual y masculinidad

"Al día siguiente", un cortometraje del director Luis V. Schettino Foto: Cortesía

En Al Día Siguiente, el director, guionista y productor Luis Enrique V. Schettino convierte una agresión sexual en el punto de partida para explorar sus consecuencias: la culpa, el aislamiento, la confusión y la dificultad de nombrar el dolor cuando el responsable es alguien cercano. El cortometraje sigue a Santi, un joven que, después de ser agredido por su mejor amigo durante un fin de semana de celebración, intenta continuar con su vida mientras a su alrededor todo parece seguir igual.

La historia ocurre en una casa de verano durante el cumpleaños de Jorge. Entre alberca, sol, conversaciones y anécdotas compartidas, Santi y Jorge representan una amistad construida desde la infancia. Sin embargo, la convivencia cambia durante una noche de festejo, cuando Jorge acorrala y agrede sexualmente a Santi en la alberca.

El conflicto principal no termina con esa escena. Al día siguiente, Jorge se comporta como si nada hubiera pasado, mientras Santi permanece atrapado en un estado de trauma y desconexión emocional. El contraste entre la normalidad del grupo y la experiencia interna del protagonista sostiene la tensión del cortometraje.

"Al día siguiente", un cortometraje del director Luis V. Schettino Foto: Cortesía

¿De qué habla “Al día siguiente”?

Schettino explica que el proyecto nació de escuchar experiencias de personas que habían atravesado situaciones de abuso y que, especialmente en el caso de los hombres, enfrentaron dificultades para hablar de lo ocurrido.

“Quería hablar de sus experiencias, de cómo vivieron esta parte de… justo el día después”, señala el realizador durante la entrevista.

Desde esa perspectiva, Al Día Siguiente no se concentra únicamente en mostrar la violencia, sino en observar lo que deja en quien la vive. Santi no encuentra una respuesta inmediata ni una solución sencilla. Su realidad cambia por completo, pero no tiene las herramientas para explicar lo que siente, incluso cuando intenta hablar con su novia por teléfono.

El cortometraje también plantea una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando la persona que agrede es alguien querido? La cercanía entre Santi y Jorge vuelve más compleja la situación, porque la violencia aparece dentro de un vínculo que antes estaba asociado con la confianza, la complicidad y la historia compartida.

Para el director, la agresión también está relacionada con el poder y el control. Jorge no es presentado solamente como alguien que actúa por deseo, sino como un personaje que busca imponerse sobre Santi y que reacciona cuando percibe vulnerable a su amigo.

El silencio como parte del lenguaje cinematográfico

Uno de los elementos más importantes de la propuesta es el uso del silencio. La película evita convertir el dolor del protagonista en un discurso explicativo y prefiere mostrarlo a través de la distancia, los espacios y la manera en que Santi permanece dentro de un grupo sin sentirse parte de él.

Schettino explica que trabajó con la idea de que el personaje estuviera “solo en un lugar lleno”. Esa sensación se traduce en la composición de los encuadres, el uso del espacio negativo y la separación de Santi respecto de los demás personajes.

La dirección de fotografía, a cargo de Daniel Aleu, acompaña ese aislamiento. Mientras el exterior conserva el ambiente de una celebración, el protagonista parece vivir en otra dimensión emocional. Hay ruido, conversaciones y movimiento, pero Santi permanece distante, incapaz de procesar lo que acaba de suceder.

El contraste también aparece en la estructura narrativa: el cumpleaños continúa, las felicitaciones llegan y la cena se desarrolla con aparente normalidad. En ese contexto, el silencio de Santi se vuelve más evidente y revela la incomodidad de una realidad que los demás no quieren o no pueden mirar.

"Al día siguiente", un cortometraje del director Luis V. Schettino Foto: Cortesía

Masculinidad, complicidad y la dificultad para hablar: los ejes de “Al día siguiente”

Además de abordar la violencia sexual, el cortometraje cuestiona ciertas formas de masculinidad que convierten el dolor en motivo de burla o que obligan a los hombres a mostrarse fuertes incluso cuando atraviesan una experiencia traumática.

En la entrevista, Schettino habla de esas conversaciones en las que la violencia, el sexo o las mujeres se convierten en bromas dentro de un grupo de amigos. El problema, plantea, es que no todos los hombres que escuchan esas expresiones se sienten cómodos, aunque muchas veces prefieren guardar silencio para no romper la dinámica del grupo.

La película utiliza esa tensión para mostrar cómo el silencio puede funcionar de distintas maneras: como una forma de protección, como una consecuencia del miedo o como una herramienta que permite que la violencia permanezca oculta.

Por eso, Al Día Siguiente no presenta a sus personajes como figuras completamente explicadas. La intención es que el público observe sus contradicciones y se pregunte qué ocurre cuando una amistad, una relación o una idea de masculinidad deja de ser un espacio seguro.

¿Quién conforma el reparto de “Al día siguiente”?

El cortometraje cuenta con Andrés Revo como Santi, Chos Rioseco como Jorge, Íker Sánchez Solano como Álvaro, Martha Del Hoyo como Sofía, Alain Said como Eduardo y Vanesa Burciaga como Cleo.

Revo, reconocido por su trabajo en Hombres Íntegros, interpreta a un personaje que debe comunicar gran parte de su conflicto desde la contención. Su actuación se apoya menos en los diálogos que en las pausas, las miradas y la dificultad para relacionarse con quienes lo rodean.

Schettino también destaca el compromiso del elenco para abordar un tema delicado con respeto y seriedad. Para el director, era importante que la historia no se tratara como una provocación, sino como la experiencia de una persona que intenta comprender lo que le sucedió.

"Al día siguiente", un cortometraje del director Luis V. Schettino Foto: Cortesía

Una película que busca abrir preguntas

El realizador define Al Día Siguiente como su segundo proyecto profesional y como un reto importante dentro de su evolución artística. A diferencia de su primer cortometraje, de carácter autobiográfico, esta vez decidió acercarse a una experiencia que no había vivido personalmente.

Su objetivo no es ofrecer una moraleja ni imponer una respuesta al espectador. En cambio, busca generar empatía y abrir una conversación alrededor de un tema que todavía suele permanecer oculto.

“Es una historia, es un momento de la vida de alguien”, explica Schettino. Desde esa idea, el cortometraje propone mirar el trauma sin reducirlo a una sola escena y recordar que las consecuencias de una agresión pueden continuar mucho después de que el resto del mundo ha decidido seguir adelante.

Con una propuesta contenida, una atmósfera marcada por el contraste y una historia centrada en la vulnerabilidad masculina, Al Día Siguiente se suma a las voces del cine independiente mexicano que utilizan el cortometraje para hablar de experiencias difíciles de nombrar. Su mayor fuerza está en aquello que no muestra de manera explícita: la distancia entre lo que ocurre frente a los demás y lo que una persona puede estar viviendo en silencio.