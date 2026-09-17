ECHO: así es el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil bajo la Gran Carpa

Así es ECHO, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil Foto: Jean-François Savaria

Sin duda alguna, cada espectáculo del Cirque du Soleil siempre nos dejará con ganas de más. Y ahora, la producción llega con ECHO, un espectáculo que propone una experiencia que combina acrobacias de alto riesgo, música en vivo, diseño escénico y proyecciones para reflexionar sobre la relación entre las personas, los animales y el mundo que las rodea. La producción, creada para la Gran Carpa, sigue a FUTURE, una joven que descubre un misterioso cubo capaz de transformar su entorno y conducirla por un viaje de autodescubrimiento.

Más que utilizar una historia compleja, el espectáculo se apoya en imágenes, movimiento y símbolos para desarrollar una idea central: cada decisión genera consecuencias y puede modificar el espacio que compartimos. El concepto se vuelve visible a través del CUBO, una estructura monumental que se desmonta, gira, cambia de apariencia y sirve como escenario para buena parte de los actos circenses.

Así es ECHO, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil Foto: Jean-François Savaria

¿De qué trata el show ECHO del Cirque du Soleil?

Desde los primeros minutos, ECHO plantea un universo en el que lo humano y lo animal conviven a través del movimiento. FUTURE aparece acompañada por EWAI, un perro juguetón que representa la confianza y el amor incondicional. Juntos se encuentran con el CUBO, una pieza escénica que funciona como objeto físico, punto de encuentro y metáfora de las relaciones que pueden romperse, transformarse o reconstruirse.

Lo mejor de todo es que la narración no depende de diálogos extensos. El espectáculo cuenta su historia mediante coreografías, personajes visuales y actos que se relacionan con la exploración, la fragilidad, el trabajo colectivo y la regeneración. El Cartógrafo, las Luciérnagas, el Fosorial y el dúo cómico Double Trouble amplían ese universo y permiten que la producción pase de momentos contemplativos a secuencias de humor y vértigo.

Así es ECHO, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil Foto: Jean-François Savaria

La propuesta también trae consigo una propuesta ambiental, aunque evita presentarse como un discurso directo. El CUBO puede representar el planeta, una relación o cualquier elemento que tenga valor para quien observa. Su transformación sugiere que aquello que se destruye también puede reconstruirse mediante la colaboración y la empatía.

Acrobacias y escenografía: dos lenguajes que dialogan entre sí

Uno de los principales atractivos de ECHO es que los actos no aparecen separados del escenario. Los artistas trabajan sobre, dentro, alrededor y a través del CUBO, lo que convierte la estructura en un integrante más de la puesta en escena.

La producción reúne correas elásticas, juegos icarios, banquine, cuadro humano, doble alambre tenso, mástiles voladores, contorsión, suspensión capilar y triple báscula coreana. Cada disciplina se integra a una parte de la historia: algunos números muestran la convivencia entre especies; otros representan la extracción de recursos, la reconstrucción o la búsqueda de equilibrio.

Así es ECHO, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil Foto: Jean-François Savaria

Entre los momentos más llamativos se encuentra el acto de doble alambre tenso realizado dentro del CUBO mientras la estructura gira. También destacan los mástiles voladores, en los que los acróbatas parecen reconstruir el mundo pieza por pieza, y el trapecio Washington de FUTURE, que funciona como cierre simbólico de su proceso de transformación.

¿Qué es el CUBO?

El diseño escénico es el elemento que distingue a ECHO. El CUBO mide aproximadamente siete metros por lado y pesa cerca de diez toneladas. Está construido para desplazarse del fondo al frente del escenario sobre un pivote central, mientras sus superficies reciben proyecciones que modifican la percepción de su volumen y movimiento.

La estructura incluye una caja de luz con 2.7 kilómetros de tiras LED y utiliza diez videoproyectores, una cifra que el presskit identifica como la mayor empleada hasta ahora en un espectáculo itinerante de Gran Carpa del Cirque du Soleil. Sus bloques pueden ser blandos o estar fabricados con materiales capaces de soportar las exigencias acrobáticas. En uno de los pasajes de la función, una de sus paredes llega a sostener a 40 artistas.

Así es ECHO, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil Foto: Jean-François Savaria

La tecnología, sin embargo, no busca imponerse sobre los intérpretes. Su función es ampliar la atmósfera y ayudar a que el público perciba el CUBO como un espacio vivo. Las proyecciones pueden hacerlo parecer fragmentarse, reconstruirse o flotar, mientras la iluminación interior destaca los cuerpos y los personajes con precisión.

Así es ECHO, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil Foto: Jean-François Savaria

Música, vestuario y movimiento

La música también participa en la construcción narrativa. ECHO cuenta con 16 pistas que mezclan pop, electrónica, voces y elementos clásicos. La banda en vivo tiene una característica particular: por primera vez en la historia de la compañía, está integrada por siete vocalistas que también tocan instrumentos durante la función. Las voces, las cuerdas y la percusión se utilizan para crear una relación sonora entre la humanidad y la naturaleza.

Así es ECHO, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil Foto: Jean-François Savaria

El vestuario mantiene una estética contemporánea y limpia. Los personajes animales utilizan cabezas blancas, mientras que las personas de papel aparecen con trajes de colores vibrantes. FUTURE y EWAI llevan motivos de nubes, y el maquillaje incorpora formas geométricas que conectan visualmente a los distintos grupos.

¿Por qué no debes perderte ECHO de Circe du Soleil?

ECHO funciona especialmente cuando se observa como una experiencia sensorial. Sus mejores momentos aparecen en la relación entre el riesgo físico, la música y el movimiento del CUBO. La historia es sencilla, pero permite distintas lecturas según la atención de cada espectador, ya que puede entenderse como una reflexión sobre el ambiente, los vínculos humanos, la responsabilidad o la posibilidad de comenzar de nuevo.

Así es ECHO, el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil Foto: Jean-François Savaria

La producción reúne a 53 artistas de 19 nacionalidades y representa la vigésima creación del Cirque du Soleil para Gran Carpa. Su primera función ocurrió el 20 de abril de 2023 en el Puerto Viejo de Montreal. Desde entonces, el espectáculo mantiene una estructura itinerante que combina la tradición del circo bajo la carpa con una puesta en escena marcada por la tecnología, el diseño y la música en vivo.

En conjunto, ECHO no busca únicamente sorprender con saltos, vuelos o actos de equilibrio. Su propuesta consiste en mostrar que el espectáculo también puede ser una forma de hablar sobre la conexión. El resultado es una función visualmente ambiciosa, con momentos de asombro y otros de contemplación, que invita a pensar en lo que construimos, en lo que dejamos caer y en la posibilidad de volver a unir las piezas.