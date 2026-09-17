Luis Miguel vuelve a aparecer... ¿con Brett Ratner?: ¿Quién es el director de cine acusado de abuso sexual que subió foto con El Sol de México?

Luis Miguel El Sol de México apareció en una foto con el director de cine Brett Ratner. (@brettrat)

Tras meses de poca comunicación debido a problemas de salud, el cantante mexicano Luis Miguel apareció en una foto compartida por el director de cine Brett Ratner.

¿Quién es Brett Ratner?

Brett Ratner es un director y productor de cine de 57 años. Comenzó su carrera en la década de los noventa dirigiendo videos musicales para raperos de la talla de Public Enemy, LL Cool J y Wu-Tang Clan. A lo largo de los años, también colaboró con Mariah Carey, Madonna y Miley Cyrus.

A partir de su película Hombre de familia (2000) protagonizada por Nicholas Cage, el director se catapultó a una carrera prolífica en Hollywood que incluyó dirigir la trilogía de Rush Hour (1998-2007) con Jackie Chan y Chris Tucker. Estuvo a cargo de grandes cintas, entre ellas El dragón rojo (2002) y X-Men: La batalla final (2006).

Como productor, financió proyectos como Quiero matar a mi jefe (2011), El renacido (2015), Amigos de armas (2016) y la serie de televisión Prison Break (2005-2009).

En 2017, a partir de la acusación de violación que una mujer que trabajó con Ratner presentó en su contra, seis mujeres señalaron al director de abuso sexual, entre ellas Olivia Munn y Natasha Tonya Henstridge. El actor Elliot Page, quien en ese entonces aún se identificaba como Ellen Page, también dijo haber sido acosado sexualmente por Ratner y además señaló un episodio en el que el productor hizo públicas sus preferencias sexuales sin consentimiento.

Las acusaciones provocaron que Warner Bros. terminara el contrato de $450 millones de dólares que tenía con el director, y que casi todos los estudios se distanciaran de su trabajo. Ratner se mudó a Israel en 2023 y mantiene relaciones cercanas con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En tiempos recientes, también han trascendido imágenes donde se le ve junto a Jeffrey Epstein, traficante de menores.

Su trabajo más reciente fue dirigir el documental Melania (2026), el cual marcó su regreso a las cámaras desde que estallaron las acusaciones de abuso sexual. La cinta gira en torno a la vida de la esposa de Donald Trump y actual primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

Foto de Luis Miguel con Brett Ratner: ¿Qué se sabe sobre la imagen viral que publicó el director?

En una foto que Brett Ratner subió a su Instagram el 16 de septiembre, se ve al director siendo abrazado por el cantautor mexicano Luis Miguel. La foto sorprendió a muchos, puesto que El Sol de México no ha hecho muchas apariciones públicas en sus últimos meses debido a una presunta operación derivada de problemas de salud. Su última publicación fue un anuncio para Coca-Cola y, a pesar de rumores sobre una gira, el músico no ha hecho oficial fechas para conciertos futuros.

La foto lleva como descripción “¡El sol de México! ¡Mi hermano ARIES!“. Actualmente tiene con más de 50,000 ”Me gusta" y cuenta con varios comentarios de usuarios alegres de ver a Luis Miguel sano, aunque algunos sí expresaron preocupación de que el mexicano se asocie con figuras como Ratner. Se desconoce al momento el contexto de la foto y si los dos artistas mantienen una relación cercana.