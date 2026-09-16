Roger Waters arremete contra Ed Sheeran y teloneros del Loop Tour abandonan la gira tras expulsión de Macklemore

Mensaje de Rogers Waters a Ed Sheeran El cofundador de Pink Floyd se pronunció contra la posición de Ed Sheeran tras la expulsión de Macklemore del Loop Tour.

La polémica alrededor de Ed Sheeran tras la expulsión del rapero Macklemore del Loop Tour 2026 en Estados Unidos continúa creciendo tras la salida de tres artistas que se presentarían como teloneros en la gira del compositor británico y la renuncia de la banda de folk irlándés que acompañaba a Sheeran durante el tour.

En el sector de la industria musical y de entretenimiento, figuras como el histórico músico Roger Waters y la actriz Marissa Bode (Wicked) se pronunciaron públicamente contra la posición de Sheeran, mientras que la activista Greta Thunberg publicó un comunicado conjunto del grupo Humanti Project mediante la cuenta oficial de Instagram, declarando: “Ed, aquí sólo hay una víctima: el pueblo palestino”.

Roger Waters respalda a Macklemore tras expulsión del Loop Tour: ¿qué fue lo dijo a Ed Sheeran?

El músico, compositor y activista británico Roger Waters, dedicó un mensaje público a Ed Sheeran mediante un video publicado en su cuenta oficial de X, antes Twitter, tras la expulsión de Macklemore del Loop Tour por Estados Unidos.

La polémica estalló después de que Messina Touring Group, empresa promotora de la gira, decidiera excluir al rapero estadounidense del resto de los conciertos en los que se presentaría como telonero; la decisión fue tomada debido a las declaraciones “Palestina Libre” que Macklemore realizó durante los espectáculos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“Sólo tengo un pequeño mensaje para ti: hay dos tipos de personas en este mundo, Ed. Están las personas que hacen lo correcto; el rapero Macklemore sería una de ellas”, dijo Waters en la grabación que publicó este miércoles 16 de septiembre, finalizando: “Y luego están las personas (tristemente, muchos de ellas son imbéciles), como tú, que no hacen lo correcto”.

El cofundador de Pink Floyd no ha sido la única figura en la industria que se pronunció públicamente en contra de la posición Ed Sheeran tras la expulsión de Macklemore, ya que la actriz Marissa Bode, quien interpretó el papel de Nessarose en las películas de Wicked, también envió un mensaje para Sheeran a través de su cuenta en TikTok, en la que expresó:

“Ed Sheeran, puede que mis piernas ya no funcionen como antes, pero al menos tengo columna vertebral. ¡Palestina libre, p*rra!”

Por otra parte, la orgnizacion Humanti Project y la activista Greta Thunberg publicaron un mensaje vía Instagram, también dirigiéndose al artista del Loop Tour y motivando al público a “usar este momento para fortalecer y expandir el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones”, destacando que la víctima de la situación continúa siendo el pueblo palestino.

Teloneros y banda de Ed Sheeran abandonan la gira: ¿quiénes son y por qué?

A pesar de que Sheeran emitió un mensaje para aclarar las razones detrás de la expulsión del rapero Macklemore de la gira por Estados Unidos, en el cual detalló haber mantenido “conversaciones para llegar a un acuerdo” que no lograron convencer al promotor de mantener al estadounidense como telonero del tour, la polémica alcanzó a otros artistas programados en el recorrido internacional de conciertos.

Tres de ellos, Finneas, Lukas Graham y Aaron Rowe, comunicaron por separado su salida del Loop Tour de Ed Sheeran, pronunciando su respaldo al rapero estadounidense y declarando su posición en el conflicto Palestina e Israel.

“No hay que silenciar a los artistas cuando alzan la voz por los oprimidos. Apoyo a Palestina y a su gente”, escribió a través de sus redes sociales el productor y compositor Finneas, quien es hermano de la cantautora Billie Eilish.

Por su parte, el músico irlandés Aaron Rowe expresó que su decisión de retirarse no fue sencilla y agradeció previamente a Sheeran por todo el apoyo recibido, sin embargo, detalló:

“Como irlandeses, conocemos muy bien el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta. No puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que multimillonarios usen su poder para silenciar las voces legítimas de quienes denuncian el genocidio israelí y el brutal asesinato de niños. Perdería todo el respeto por mí mismo si siguiera como si nada”, Rowe destacó la necesidad de ser fiel a sí mismo y a la resistencia de sus antepasados.

Mientras que la banda Lukas Graham habló sobre el ambiente de libertad de expresión en el que crecieron sus integrantes, por lo que defendieron la conversación pública sobre la guerra y la muerte de civiles en su mensaje de retiro.

Finalmente, la Beoga, banda de folk irlandés que acompaña a Ed Sheeran desde hace más de una década, anunció su salida del Loop Tour; si bien remarcaron su amistad con el cantante británico, cuestionaron el silenciamiento de Macklemore a la vez que reafirmaron su apoyo a Palestina.

“Somos irlandeses que comprendemos el colonialismo. Como miembros fundadores del movimiento Artistas Irlandeses por Palestina, somos activistas comprometidos con la justicia y seguiremos siéndolo. Todo este episodio sirve, una vez más, para desviar la atención del verdadero problema: más de 1000 palestinos han muerto desde el último supuesto alto el fuego. ¡Arriba los trabajadores! ¡Palestina Libre! ¡Beoga!”