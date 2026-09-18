CAOSTICA MX: así fue la primera edición del festival en Ciudad de México 

Caostica MX

La Ciudad de México fue durante cuatro días el punto de encuentro para una selección de obras que difícilmente caben dentro de las categorías tradicionales del cine. Entre animación, videoclips, humor negro, propuestas experimentales y piezas deliberadamente extrañas, CAOSTICA MX trasladó por primera vez a México la personalidad de un festival que desde Bilbao ha construido una trayectoria de 24 ediciones.

Del 25 al 28 de agosto, el Festival Internacional de Cortos y Videoclips CAOSTICA ocupó distintos espacios culturales de la capital con una programación integrada por 55 cortometrajes y videoclips provenientes de 13 países, además de actividades relacionadas con el cine fantástico, la música y las expresiones audiovisuales alejadas de los circuitos convencionales.

Cine Tonalá, el Jardín Juárez y el Centro Cultural de España en México fueron algunos de los escenarios de esta primera incursión internacional del certamen vasco. La edición mexicana mantuvo una de las características que distinguen a CAOSTICA: buscar obras capaces de incomodar, sorprender, provocar una carcajada o simplemente romper con las formas conocidas de contar una historia.

La clausura tuvo como protagonistas a tres producciones que se repartieron los reconocimientos principales. Pobre Marciano, de Alex Rey; Mi corset, de Carrion Kids, dirigido por Jasmina Hirschl, y El cuerpo de Cristo, de Bea Lema, fueron las obras ganadoras de esta primera edición mexicana.

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Un festival que llevó el audiovisual más irreverente a la CDMX

La aventura mexicana de CAOSTICA comenzó el 25 de agosto en Cine Tonalá, recinto que recibió las primeras funciones de la Sección Oficial. Desde esa jornada, el programa dejó clara la intención del festival: reunir trabajos que no necesariamente responden a las estructuras tradicionales del cortometraje o del videoclip y ponerlos a dialogar dentro de una misma programación.

La selección incluyó propuestas como R.A., de HOFE e InnerCut; Abril, de Alexandra Iglesias; Una vocal, de Polo Menárguez; Medusas, de Iñaki Sánchez; Ramen for two, de Judith Tarrés, Sergi Barrassa y Leni Losantos; La peste, de Sergio González Morales; Monstruo, de Nacho Monter y Yago Casariego, y The Hunt, de Diogo Costa.

También se proyectaron piezas mexicanas como Unidad y movimiento, videoclip de Maldita Vecindad dirigido por Arturo Manrique; El amor te hiere como el rayo, de Fakir & Los Psíquicos; Mi corset, de Carrion Kids, y ¡Abre las piernas!, de Águeda V. Flores, coproducción entre España, México y Suiza.

La diversidad de procedencias fue acompañada por una variedad de estilos. Animación, música, humor, violencia, absurdo y experimentación visual convivieron dentro de una programación que evitó establecer una frontera estricta entre el videoclip y el cortometraje.

Durante los días 25, 26 y 27 de agosto, Cine Tonalá también recibió la Sección Bizarra, uno de los espacios que mejor sintetizó la personalidad de CAOSTICA. La propuesta permitió reunir obras que se alejan todavía más de las convenciones narrativas y que encuentran en lo extraño, lo grotesco o lo provocador una manera de relacionarse con el público.

Otro elemento que distinguió la experiencia fue la participación de los asistentes. Las personas que acudieron a las funciones de la Sección Oficial pudieron votar por sus trabajos favoritos para definir el Premio del Público CAOSTICA MX-Ladina Bar.

Incluso la mecánica de votación mantuvo el tono desenfadado del encuentro: una piñata con forma de T-Rex funcionó como urna para recibir los votos.

Más que presentar una competencia tradicional, CAOSTICA buscó convertir las funciones en espacios de convivencia. La experiencia no terminaba cuando aparecían los créditos, sino que continuaba en los encuentros y actividades alrededor de las proyecciones.

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Macabrostica amplió la experiencia hacia el cine fantástico

La presencia de CAOSTICA en México también se extendió mediante Macabrostica, una colaboración con el Festival Macabro que permitió construir un puente entre el certamen vasco y la tradición mexicana dedicada al cine fantástico y de terror.

Aunque las actividades se desarrollaron antes de las jornadas principales de CAOSTICA MX, entre el 14 y el 19 de agosto, esta colaboración amplió el panorama de la programación con encuentros, funciones y actividades especiales.

Uno de los encuentros estuvo dedicado a “Mitología, espada y brujería en el cine fantástico”, con la participación del cineasta Paul Urkijo. También se presentó una selección de sus cortometrajes y se realizó el encuentro “Vistiendo el fantástico”, protagonizado por la diseñadora de vestuario Nerea Torrijos.

A ello se sumó la proyección de ¿Quién puede matar a un niño?, dirigida por Narciso Ibáñez Serrador, como parte de las actividades relacionadas con el 50 aniversario de la cinta.

Esta colaboración permitió ampliar la conversación alrededor de las distintas formas que puede adoptar el género fantástico y reforzó una de las características de CAOSTICA: su interés por las obras que se encuentran en los márgenes de la industria audiovisual convencional.

La clausura principal llegó el 27 de agosto en el Jardín Juárez, donde se llevó a cabo una ceremonia de premiación con acceso gratuito. En lugar de separar completamente cine y música, el cierre incorporó presentaciones en vivo con Carrion Kids y un DJ set de Miki Navajas.

La decisión de llevar la ceremonia a un espacio de convivencia cultural también reflejó la naturaleza del festival. El cortometraje y el videoclip no fueron tratados únicamente como productos para ser observados en silencio dentro de una sala, sino como piezas capaces de formar parte de una experiencia colectiva.

El 28 de agosto, el Centro Cultural de España en México recibió una función gratuita con una selección del palmarés de CAOSTICA 24 y CAOSTICA MX, permitiendo que el público tuviera acceso nuevamente a algunas de las obras reconocidas durante el encuentro.

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Pobre Marciano, Mi corset y El cuerpo de Cristo se llevan los premios

La primera edición mexicana llegó a su conclusión con tres reconocimientos que reflejaron la diversidad geográfica y artística de la competencia.

El Premio Cine Tonalá-LATAM a Mejor Obra Latinoamericana fue para Mi corset, videoclip de Carrion Kids dirigido por Jasmina Hirschl. La producción mexicana recibió un reconocimiento económico de 500 euros y trofeo y fue seleccionada por un jurado integrado por Edna Campos, Juan Pablo Bastarrechea, Dainnela Castro y Tania Delgado.

El premio permitió destacar una producción mexicana dentro de una convocatoria latinoamericana y confirmó la intención de CAOSTICA de abrir un espacio específico para las propuestas audiovisuales de la región.

El Premio Universidad Mondragón México-Euskal Etxeak a Mejor Obra Vasca fue otorgado a El cuerpo de Cristo, de Bea Lema. El cortometraje animado, de 12 minutos, sigue a Adela, una mujer que busca una explicación ante la presencia de un supuesto demonio y termina transitando entre la medicina, la religión y las creencias populares.

La obra también obtuvo 500 euros y trofeo, en un reconocimiento decidido por representantes de las Euskal Etxeak de México, Chile, Argentina y Uruguay.

Finalmente, el público eligió a Pobre Marciano, de Alex Rey, como ganador del Premio del Público CAOSTICA MX-Ladina Bar. La producción española, de siete minutos, presenta a Marciano Martínez Muela, un personaje que busca encontrar a alguien con quien compartir una canción.

El reconocimiento también estuvo acompañado por 500 euros y trofeo, pero tuvo una particularidad: fue determinado directamente por quienes acudieron a las funciones de la Sección Oficial.

El resultado del palmarés dejó una fotografía representativa de la primera edición mexicana. México obtuvo el reconocimiento latinoamericano con Mi corset; Euskadi fue distinguido con El cuerpo de Cristo, mientras que el público otorgó su premio a una producción española con Pobre Marciano.

Más allá de los ganadores, la llegada de CAOSTICA a la capital mexicana significó el inicio de una nueva etapa para el festival. Después de desarrollar durante más de dos décadas su identidad en Bilbao, el certamen encontró en Ciudad de México un espacio para establecer vínculos con creadores, músicos, cineastas y espectadores latinoamericanos.

La relevancia de esta primera edición también está en la forma en que CAOSTICA entendió su desembarco en México no como una simple extensión de su programación, sino como un intercambio entre distintas escenas audiovisuales.

El festival logró reunir en un mismo circuito trabajos mexicanos, latinoamericanos, europeos y de otras procedencias, con una selección que privilegió la personalidad de las obras antes que su pertenencia a una categoría rígida.

Con 55 cortometrajes y videoclips, cuatro jornadas principales, actividades especiales, cine fantástico, música en vivo y participación directa del público, CAOSTICA MX cerró su primera edición dejando tres nombres en su primer palmarés: Pobre Marciano, Mi corset y El cuerpo de Cristo.

La apuesta del festival queda así planteada: llevar a nuevos públicos aquellas expresiones audiovisuales que encuentran su fuerza precisamente en ser incómodas, extrañas, irreverentes o difíciles de clasificar. En su primera visita a México, CAOSTICA no buscó suavizar esa identidad; la convirtió en el centro de su propuesta.