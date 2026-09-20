Sale a la luz un nuevo caso viral donde presuntamente Aleks Syntek envió mensajes incorrectos a una joven

Sale a la luz un nuevo caso viral donde presuntamente Aleks Syntek envió mensajes incorrectos a una menor

Aleks Syntek vuelve a generar controversia en redes sociales, aunque esta vez por un señalamiento distinto al que había circulado en los últimos días. Una joven identificada como Renata Rincón difundió capturas de pantalla de conversaciones y un correo electrónico que, según su versión, habría intercambiado con el cantante hace algunos años.

Las imágenes comenzaron a circular este sábado 19 de septiembre y rápidamente provocaron reacciones entre usuarios de redes sociales. Sin embargo, hay un punto importante: la autenticidad de las capturas no ha sido confirmada de manera independiente, por lo que el contenido debe entenderse como un señalamiento realizado por la joven y no como un hecho 100% real.

Rincón aseguró que años atrás mantenía contacto con el intérprete y que en aquel momento incluso se sentía emocionada por tener comunicación con una persona famosa. Con el paso del tiempo, explicó, cambió su percepción sobre aquella interacción y decidió hacer públicas algunas de las conversaciones que conservaba.

¿Qué dicen los presuntos mensajes de Aleks Syntek?

Una de las capturas muestra una conversación de Instagram en la que aparece una cuenta identificada como Aleks Syntek Oficial. En el intercambio se observa primero una pregunta del cantante y, posteriormente un mensaje de la joven.

Después, en otra parte de la conversación, aparece un mensaje atribuido al músico en el que habla directamente de una posible atracción hacia Renata. El texto también plantea la posibilidad de encontrarse antes de un concierto y hacerlo sin compañía.

Las capturas compartidas no permiten determinar por sí mismas cuándo fueron tomadas, cuál era la edad de la joven en ese momento ni si las conversaciones fueron modificadas o presentadas fuera de contexto.

Otro de los materiales publicados es un supuesto correo electrónico firmado por “Aleks”, dirigido a Renata. En él se plantea nuevamente la posibilidad de verse antes de una presentación. La imagen también fue difundida como parte de los elementos con los que la joven busca respaldar su relato.

Me encontré el post de una chavita en Facebook compartiendo sus convos con Aleks Syntek y debería estar aquí también!!! pic.twitter.com/eTnVZGJGo5 — elvia (@freakhades) September 20, 2026

La polémica llega en medio de otra controversia

El nuevo señalamiento aparece justo cuando Aleks Syntek enfrenta otra polémica en redes sociales por comentarios realizados durante una presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México.

A partir de aquella situación comenzaron a circular videos y comentarios sobre el cantante, lo que incrementó la atención alrededor de sus declaraciones. En ese contexto, la publicación de Renata Rincón comenzó a ganar visibilidad.

Además, el nombre del intérprete ya había estado relacionado con controversias similares. En 2018, un joven británico de 17 años difundió conversaciones que, según afirmó, había sostenido con Syntek en Instagram. El cantante negó entonces las acusaciones y posteriormente explicó públicamente su versión de aquellos hechos.

¿Aleks Syntek ya respondió a este nuevo señalamiento?

Hasta el momento de esta publicación, no se había informado una respuesta pública de Aleks Syntek específicamente sobre las capturas difundidas por Renata Rincón. Algunas publicaciones en redes sociales atribuyen al cantante mensajes relacionados con la reciente polémica, pero eso no equivale a una respuesta directa sobre las imágenes.