¿Cómo fue la visita de Dave Green a la Cineteca Nacional? El director celebra con México el éxito de Coyote vs ACME

Dave Green en la Cineteca Nacional Dave Green visitó México para agradecer el apoyo que el país ha dado a Coyote vs ACME, película que se ha posicionado en el Top 10 más visto este 2026.

El complicado camino que Coyote vs ACME tuvo que superar para obtener su lugar destinado en la pantalla grande fue tan sólo el primer obstáculo de una carrera aún mayor: dominar la taquilla mundial para convertirse en un producto rentable.

Sin embargo, la nueva película híbrida de los Looney Tunes ha logrado más que el objetivo principal, pues se consolidó, no únicamente como un fenómeno del cine de animación que ha resucitado los clásicos personajes y atraído a toda una nueva generación a ellos, sino también en un símbolo de esperanza y perseverancia que, como su protagonista, nos enseña el valor de volver a levantarse tras cada caída.

En México, Coyote vs ACME escaló velozmente al Top 10 de películas más vistas en 2026, recaudando alrededor de $270 millones de dólares al ser vista por una audiencia de 4 millones de personas (y contando...), un éxito que puso al país en el radar de nadie más y nadie menos que Dave Green, director del milagroso filme que renació entre las cenizas archivadas de Warner Bros. para conquistar el mundo.

Dave Green en la Cineteca Nacional: ¿cómo fue la convivencia con fans y qué secretos compartió?

Tan sólo un año atrás, el cineasta y compositor letón Gints Zilbalodis visitó México para agradecer el enorme apoyo que su cinta independiente Flow —ganadora del Oscar a Mejor Película Animada— recibió en el país, un acto que se repitió este 2026 después de que el público mexicano volvera a conmover el corazón de otro reconocido director: Dave Green, detrás de la rescatada Coyote vs ACME, quien visitó la Cineteca Nacional de la Ciudad de México este lunes 21 de septiembre para celebrar con la audiencia el éxito de la cinta.

“Era muy posible que la película jamás viera la luz”, confesó Green en la convivencia con el público tras la proyección de Coyote vs ACME en la Cineteca Nacional, compartiendo que el proyecto fue creado y desarrollado “con mucho amor” por parte del elenco, animadores y animadoras, y el resto del equipo detrás de su creación.

Dave Green en México Los secretos detrás de Coyote vs ACME.

El cineasta estadounidense destacó que una de las razones principales para vivir este “sueño hecho realidad”, fue el apoyo de los fans en todo el mundo, recalcando a la audiencia mexicana que le acompañó la noche de ayer: “Esta película está aquí gracias a ustedes. Así que ahora, Coyote vs ACME les pertenece”.

Dave Green también compartió sus escenas preferidas del filme: el discurso del Gallo Claudio, resaltando la convicción del dibujo animado para expresar su posición como jefe corporativo y revelando su inspiración: “sólo veía el canal del congreso de USA”; por otra parte, Green mencionó la discusión que Kevin Avery (Will Forte) y Wile E. Coyote tienen en el hotel previo al gran juicio como uno de sus momentos favoritos gracias a la vulnerabilidad que ambos personajes exponen en su primera conversación sin letreros.

Más de una decena de fans tuvieron la oportunidad de expresar sus dudas respecto al desarrollo del filme, el proceso de actuación en una película híbrida y el mensaje que los Looney Tunes continúan brindando al mundo tras décadas de existencia. El director compartió haber crecido con estos dibujos animados, al igual que sus padres y abuelos, añadiendo sentirse identificado con Wile E. Coyote tras el largo recorrido que atravesó en compañía de este amado proyecto.

A su vez, habló sobre la resiliencia y resistencia del personaje, cualidades que incrementaron la conexión del filme con el público mexicano.

“No importa cuántas veces lo intente y falle, nunca duda. Él es el modelo del optimismo y la resiliencia. Me emociona mucho escuchar que el público aquí en México conecte con ese espíritu de resistencia”, comentó a la audiencia mexicana, donde incluso se presentaron fans de otros estados del país que viajaron kilómetros de distancia para expresar su cariño al cineasta y la película.

Elenco de doblaje de Coyote vs ACME acude a la función con Dave Green en la Cineteca Nacional

La presencia del director estadounidense no fue la única sorpresa que los fanáticos y fanáticas de Coyote vs ACME tuvieron en la función especial del lunes 21 de septiembre, ya que el evento también contó con la asistencia del aclamado elenco de doblaje que dio vida a la película en idioma latino.

Arturo Mercado, leyenda del doblaje, enloqueció al público presente con su clásico “¿Qué hay de nuevo, viejo?”, la frase icónica de Bugs Bunny, mientras que Octavio Rojas recibió aclamaciones por su trabajo como el Gallo Claudio.

En la función, también estuvieron presentes las voces protagonistas, Monserrat Mendoza que interpretó a Paige (Lana Condor) y Gerardo García, voz del abogado interpretado por Forte. Por último, pero no menos importante, asistió Edson Matus, la icónica voz de la compañía ACME.

Previo a la función, los actores y actriz de doblaje convivieron con fans, firmando carteles de la película, dibujos de sus personajes y filmando sus frases más populares, aquellas que acompañaron a diversas generaciones que crecieron con los Looney Tunes.

El amor de México por la animación: rescatando a Wile E. Coyote

México se ha consolidado como uno de los países más entusiastas por el arte animado, cine o televisión, nacional o internacional, batiendo récords para películas independientes como Flow o Soy Frankelda, así como filmes de grandes franquicias como lo fue Super Mario Galaxy.

Tratándose de uno de los personajes más queridos de los Looney Tunes, el público mexicano no podía quedarse atrás y otorgó un apoyo masivo que llevó a Coyote vs ACME a recaudar los 100 millones de dólares a nivel internacional, siendo México uno de los países con mayor ingreso fuera de Estados Unidos.

Coyote vs ACME Dave Green celebra con México en la Cineteca Nacional.

Actualmente, la película vendida a Ketchup Entertainment por 50 millones, se encuentra en el Top 10 de películas más vistas en México durante el 2026, vista por alrededor de 4 millones de personas en el país.

“Como cineasta, siempre tienes que seguir intentándolo, seguir presionando e ir hacia adelante”, compartió Dave Green a su audiencia mexicana, resaltando la importancia de mantenerse persistente, una cualidad que el protagonista de Coyote vs ACME representa a la perfección: “este personaje resulta que tiene todos esos rasgos, es el más resiliente y el más persistente que hay”.

Finalizando la ronda de preguntas, Green se acercó al público y posó junto al elenco de doblaje, así como una botarga de Wile E. Coyote que acompañó la función, levantando un letrero sencillo, pero significativo para el público mexicano que ayudó a cumplir el sueño: “Gracias, México”.