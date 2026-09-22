Lionel Richie vuelve a ser hospitalizado y a cancelar conciertos: ¿Qué pasa con la salud del cantante estadounidense?

Lionel Richie Por tercera ocasión en los meses recientes, el cantante estadounidense ha requerido atención médica especializada y ha tenido que cancelar conciertos.

El cantante estadounidense Lionel Richie fue hospitalizado nuevamente este martes 22 de septiembre de 2026 debido a problemas cardíacos en curso. El intérprete de éxitos como “All Night Long” y “Hello” volvió a ver interrumpida su gira actual y a cancelar conciertos debido a su situación actual que tiene en preocupación a sus fans debido a los constantes internamientos recientes.

Reportan a Lionel Riche de nuevo en el hospital: ¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con información de TMZ, los médicos le están realizando una ablación de AFib, un procedimiento mínimamente invasivo que no se considera de gran envergadura. Consiste en crear pequeñas cicatrices en el corazón para bloquear señales eléctricas defectuosas y ayudar a restaurar un ritmo normal.

Un representante del artista emitió un comunicado oficial compartido con The Independent: “Lionel se sometió a un procedimiento común para la fibrilación auricular (AFib). El médico dijo que todo salió perfectamente. Lionel se encuentra muy bien, pero tomará un tiempo de descanso y volverá al escenario pronto”.

Como consecuencia de este nuevo episodio de salud, se cancelaron las próximas tres fechas de la gira conjunta “Sing a Song All Night Long” con Earth, Wind & Fire: el concierto del sábado en San Francisco, el del 30 de septiembre en Chicago y el del 2 de octubre en Columbus, Ohio.

Esta es la tercera hospitalización de Richie en apenas unos meses, en medio de la gira norteamericana con Earth, Wind & Fire.

¿Qué se sabe de la salud de Lionel Richie?

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre el hospital donde se encuentra ni sobre posibles complicaciones posteriores al procedimiento. La información disponible indica que se trata de un tratamiento estándar y exitoso para la fibrilación auricular, y que el artista planea regresar a los escenarios tras un periodo de descanso.

Los episodios recientes han generado preocupación entre fans y medios especializados, aunque los comunicados oficiales enfatizan una evolución favorable.