¿Una nueva era...? Taylor Swift anuncia el lanzamiento de ‘Patient Zero’, su nuevo single

Taylor Swift anuncia nuevo single Taylor Swift ha anunciado su nuevo sencillo, “Patient Zero”, que saldrá el 25 de septiembre.

“Ojo de loca no se equivoca”, dicen por ahí, un dicho que los seguidores y seguidoras de Taylor Swift conocen perfectamente cada que la estrella de pop decide tamnbalear a su público con mensajes ocultos que dan la vuelta al internet en cuestión de minutos, siendo la cuenta regresiva de este 22 de septiembre una de las piezas que completan la variedad de pistas que la cantautora estadounidense ha soltado en las últimas horas.

Swift no sólo es internacionalmente reconocida por el impacto que su trayectoria ha dejado en la industria musical por veinte años, ni tampoco su fama se reduce a su actual matrimonio con la estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, sino que la compositora también se ha creado notoriedad como artista de excelencia a la que le obsesionan los pequeños detalles, arrastrando consigo a las mentes detectivescas de su fandom para revelar los secretos de próximos lanzamientos.

Debido a ello, la aparición de mensajes ocultos y la cuenta regresiva en su página web oficial, han generado una inmediata respuesta por parte del público; ¿cuál es el secreto que Taylor podría revelar este martes...?

¡Te contamos!

Las pistas que Taylor Swift dio de ‘Patient Zero’, su nuevo sencillo

La estrella de pop Taylor Swift ha dominado los estelares desde el momento que su carrera como cantautora despegó durante su adolescencia hace dos décadas atrás, sin embargo, su talento para inmortalizar los matices de un rompimiento o los dorados del romance, explorando también los vínculos de amistad, familia, o las etapas dominadas por el rencor y la búsqueda de identidad, etc., la han convertido en un referente del pop estadounidense cuyo material siempre tendrá un público seguro.

Gracias a ello, la compositora creó a través de los años un marketing peculiar basado en la recolección de pistas que Swift brinda a sus seguidores y seguidoras de diversas maneras, desde un cambio en la descripción de su cuenta en Instagram hasta números ocultos en sus videoclips.

En las últimas horas, la expectativa alrededor de futuros proyectos de Taylor Swift aumentó después de una modificación en la página oficial de la cantante, donde fans detectaron una tercera página en la sección “Read My Letter”, sin embargo, dicha cuartilla no puede abrirse.

Alimentando el entusiasmo de su público seguidor, Swift también cambió su información en Instagram, utilizando ceros en lugar de la letra “o” en algunas palabras; el mensaje es: And, baby, that’s sh0w business f0r y0u.

Para este mensaje, existieron dos versiones:

Uno: el cambio se relaciona al final de una cuenta regresiva, “0:00” , la cual arrancó hoy en su página oficial.

el cambio se relaciona al final de una cuenta regresiva, , la cual arrancó hoy en su página oficial. Dos: Los tres ceros hacen referencia al número 30, que sería la suma de los 15 tracks del álbum Debut a los 15 tracks de Reputation.

No obstante, la estrella de pop sorprendió a su público revelando que las pistas lanzadas nunca se refirieron a una regrabación, sino al lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Patient Zero’, el cual contará con tres ediciones limitadas en CD programadas para enviarse el 13 de octubre.

¿Cuándo estará disponible ‘Patient Zero’, el nuevo single de Taylor Swift?

Mediante redes sociales y su página oficial, la compositora estadounidense reveló que lanzará un nuevo sencillo titulado Patient Zero, encajando con el mensaje encriptado de su Instagram que, contrario a lo señalado por las teorías previas, en realidad era una referencia al número de ediciones limitadas del CD:

Patient Zero CD.

Patient Zero (Acoustic Version) CD.

Patient Zero (Piano Version) CD.

“He esperado impacientemente para contarles que mi nuevo sencillo ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre”, escribió Swift en su última publicación de Instagram; a su vez, detalló que está disponible para pre-ordenar en su sitio web durante 24 horas.

¿Cuándo se lanzarán las regrabaciones de Reputation y Debut de Taylor Swift?

Este septiembre, Taylor Swift parodió la obsesión de sus fans por encontrar pistas en cada uno de sus movimientos durante un sketch pregrabado junto a la actriz Mariska Hargitay e Ice-T que se transmitió al público en la ceremonia Emmy 2026.

Lo más importante de este momento llegó cuando la cantante miró a la cámara y pronunció cuatro frases sin aparente relación: “Sacárido. Aries. Del viñedo. Norte o sur”, posteriormente reordenadas por el fandom, lo cual brindó el mensaje: “My first record’s re-record is out Nov Ten”, es decir, se señaló la posibilidad de que Swift lance la regrabación de su primer álbum.

No obstante, dado que el 10 de noviembre también coincide con el aniversario del álbum Reputation, algunos fanáticos y fanáticas consideran que la pista en los Emmy estaría relacionada a dicha regrabación.

En el mejor de los casos, Swifties apuntan a un lanzamiento doble que llevaría el título “Debutation”, uniendo así el comienzo de la carrera de Taylor con uno de su álbumes más aclamados por sus fans para el fin de este 2026.