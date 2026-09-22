De la radio al cine: Cristian Arteaga “Kinky” se suma a Guardianes del Museo 2

Cristian Arteaga “Kinky” Foto: Cortesía

El comunicador, locutor y creativo Cristian Arteaga mejor conocido en el mundo del entretenimiento como “Kinky” participará en la película animada “Guardianes del Museo 2: Los tesoros de Egipto”, donde dará voz a uno de los integrantes de una peculiar banda de gatos.

Aunque la radio ocupa actualmente un lugar importante en su presente con su llegada a OYE 89.7 FM, un logro que tiene un significado especial porque representa la materialización de un sueño que comenzó hace más de 15 años.

Cristian Arteaga encuentra en el doblaje una nueva pasión

Cristian determina que el doblaje se ha convertido en una de las experiencias profesionales que mayor satisfacción le han dejado, encontrando un espacio donde siente que puede dejar una huella que permanezca durante años.

La posibilidad de escuchar su voz en películas, series y otros formatos audiovisuales representa para él una satisfacción particular, especialmente porque le ha permitido aprender de grandes personalidades, maestros y directores de la industria.

Kinky expresa que alcanzar una meta no significa únicamente esperar a que aparezca la oportunidad, sino trabajar previamente para estar preparado cuando llegue. Esa filosofía se ha convertido en uno de los pilares de su carrera.

Cristian Arteaga apuesta por el aprendizaje y la adaptación

Su experiencia en la industria también le ha enseñado que ningún conocimiento permanece estático. La evolución de los medios, las nuevas tecnologías y los cambios constantes en las formas de consumir contenidos lo han obligado a mantenerse en aprendizaje permanente.

“Cuando piensas que ya lo sabías todo, sin preguntar, cambia todo. Hay que adaptarse y aprender”, señala.

Esa capacidad de adaptación también está presente en la manera en que desarrolla nuevos proyectos. Cristian explica que analiza las ideas, las tendencias y su potencial antes de convertirlas en una inversión de tiempo y recursos.

No todas las ideas llegan en el momento correcto. Algunas, considera, necesitan permanecer temporalmente “en el cajón” hasta que las circunstancias permitan desarrollarlas de mejor manera. Otras, en cambio, comienzan como apuestas y terminan creciendo hasta demostrar que iban por el camino correcto.

En ese proceso, el error también se convierte en aprendizaje. Su ideología actual podría resumirse en una frase directa: “cagarla, aprender y crecer”.

Después de tantos años, reconoce que se ha vuelto más estratégico al tomar decisiones, entendiendo que cada acción tiene consecuencias y que es importante procurar que estas jueguen a favor de los objetivos planteados.

“Kinky”, un universo que une música, cultura pop y entretenimiento

El universo creativo de “Kinky” no se limita a una sola plataforma. Su propuesta integra distintos formatos y disciplinas que encuentran un punto de conexión en el entretenimiento. “Kinky es un universo donde la música, la conversación, la cultura pop y el entretenimiento se encuentran sin pedir permiso”, define.

La inteligencia artificial igualmente se ha convertido en una herramienta dentro de su proceso creativo y profesional. La utiliza para mantenerse informado sobre tendencias y noticias, además de apoyarse en ella para adaptar guiones, desarrollar logos y generar materiales audiovisuales para la radio.

Sin embargo, determina que la tecnología no sustituye la identidad, sino que puede ayudar a potenciarla. Su objetivo es incorporar las nuevas tendencias sin perder aquello que lo distingue. “La moda, lo que te acomoda”, dice, como una forma de explicar la necesidad de encontrar el equilibrio entre evolución y autenticidad.

Las plataformas digitales y la inteligencia artificial de igual forma le permiten llevar información y contenidos hacia distintos espacios: radio, redes sociales y su proyecto de podcast.

La importancia de la audiencia en la carrera de Cristian Arteaga

El comunicador define que la audiencia es mucho más que una cifra. Cristian considera que la comunidad es el soporte que permite que un proyecto tenga sentido y pueda crecer. En su caso, esa comunidad está integrada principalmente por sus radioescuchas, a quienes considera fundamentales en su carrera.

“Cuidarlos es tu prioridad porque sin ellos no eres nada”, sostiene. Saludar, escuchar, consentir y mantener cercanía con quienes están del otro lado del micrófono forman parte de su manera de entender la construcción de una comunidad.

Esa idea además influye en los proyectos que decide emprender. Cristian asegura que generalmente busca o crea sus propias oportunidades, teniendo claros sus objetivos a corto y largo plazo y definiendo los pasos necesarios para alcanzarlos.

¿Qué sigue para Cristian Arteaga después de Guardianes del Museo 2?

Diversificar una carrera implica al igual aprender a administrar el tiempo. Es por ello que para Cristian Arteaga uno de los mayores retos de desarrollar varios proyectos simultáneamente ha sido precisamente organizarse para cumplir con cada compromiso sin sacrificar la calidad.

Saber cuándo ejecutar, entregar, cumplir, posponer o priorizar se ha convertido en parte esencial de su metodología de trabajo. “De nada sirve hacer muchas cosas y que todas queden mal”, reconoce. El esfuerzo de organizar diferentes responsabilidades puede ser complicado, pero la satisfacción de ver los proyectos terminados compensa el desafío.

Cristian asegura que hasta ahora siente que ha cumplido los sueños que alguna vez se propuso. Sin embargo, lejos de conformarse, ya visualiza nuevos objetivos. En cinco años se imagina dirigiendo una estación de radio, compartiendo sus conocimientos con personas que también buscan cumplir sus sueños, presentando su primer libro y participando en nuevas producciones junto a figuras importantes de la industria.