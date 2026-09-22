Cierran el caso de Hayden Panettiere: autopsia revela la causa definitiva de su muerte (@haydenpanettiere)

Después de que el representante de Hayden Panettiere confirmara su muerte el domingo 16 de agosto de este año, surgieron muchos rumores acerca de lo que le pudo haber pasado a la actriz.

El día de hoy, la oficina forense del condado de Greenville en Carolina del Sur confirmó los resultados de la autopsia realizada a Hayden Panettiere.

¿Cuál fue la causa de muerte de Hayden Panettiere?

La mañana de este martes, un forense de Greenville, anunció que la causa de muerte de Hayden Panettiere, se debió a una sobredosis accidental de distintas drogas.

Según el reporte de la autopsia, la muerte de Hayden Panettiere fue ocasiona por la ingesta de distintas drogas como el fentanilo, el 4-ANPP, el alprazolam, el metocarbamol y la quetiapina.

El fentanilo es un opioide sintético muy potente y el 4-ANPP es un intermediario químico utilizado para fabricar el fentanilo de manera ilegal, mientras que el alprazolam es un medicamento ansiolítico, el metocarbamol es un relajante muscular que necesita prescripción médica, y la quetiapina es un medicamento antipsicótico utilizado para tratar trastornos mentales graves.

También se añadió en el reporte, que durante la autopsia no se revelaron signos de traumatismo que hayan contribuido al fallecimiento de la actriz, por lo que su muerte fue considerada accidental.

¿Qué le pasó a Hayden Panettiere?

Hayden Penettiere fue encontrada inconsciente el 16 de agosto del 2026, dentro de una residencia donde se alojaba de manera temporal. Las autoridades recibieron una llamada al 911, aproximadamente a la 1:51 p.m., en la que se informaba de un paro cardiaco. Al llegar al lugar de los hechos, los servicios de emergencia le practicaron maniobras de reanimación, pero al no responder, la actriz fue declarada fallecida a las 2:32 p.m.

La pareja intermitente de Hayden, Brian Hickerson y su hermano, Zach Hickerson se encontraban con la actriz cuando falleció; según reportes policiales, Brian les habría entregado una bolsa con los medicamentos que Penettiere estaba tomando.

¿Quién era Hayden Panettiere?

La actriz Hayden Penettiere, de 36 años comenzó su carrera a los cinco años con las telenovelas, “One Life to Live” y “Guilding Light”, sin embargo, los papeles que la consagraron el memoria de muchas personas es el de Kirby en “Scream IV″ y “Scream VI”, además de su participación en la película de Disney “Sueños sobre Hielo” coprotagonizada con Michelle Trachtenberg.