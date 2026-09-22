Coyote vs. ACME ya tiene fecha de estreno digital en México:¿Cuándo y en qué plataforma se podrá ver?

Coyote vs. ACME Coyote vs. ACME ya tiene fecha de estreno digital en México (X: @ketchupent)

Coyote vs. ACME se ha consolidado como uno de los éxitos taquilleros más destacados del año del cine animado. Tras haber sido un proyecto enlatado en su momento y rescatado por la distribuidora independiente Ketchup Entertainment, la cinta logró llevar de regreso a los Looney Tunes a la pantalla grande con un recibimiento favorable tanto por parte de la crítica como del público.

Ante este fenómeno taquillero, la audiencia se cuestiona cuándo y en qué plataforma estará disponible para su consumo en streaming.

¿Cuándo y dónde llegará Coyote vs. ACME a streaming?

Respecto al lanzamiento en formato digital para el mercado mexicano, la cinta tiene como fecha prevista de estreno el próximo 29 de octubre de 2026.

Aunque la plataforma de streaming definitiva aún no ha sido confirmada de forma oficial por las distribuidoras, se proyecta que el filme pueda incorporarse al catálogo de la plataforma de streaming HBO Max.

Coyote vs. ACME: Del enlatado al éxito comercial

El recorrido de la película, que pasó de permanecer guardada en el olvido a convertirse en una de las entregas más aclamadas del año, suma un nuevo capítulo con su salto al mercado digital a finales de octubre.

Esta disponibilidad permitirá alcanzar a una audiencia mayor, ofreciendo acceso a quienes no pudieron asistir a las salas de cine y deseaban conocer el proyecto que generó un amplio interés en la industria cinematográfica.