HYBE CINE FEST 2026: BTS, SEVENTEEN, TXT y ENHYPEN llegarán al cine en octubre

Hybe Cine Fest llega en octubre a las salas de cine Foto: Cortesía

Todos los fanáticos del movimiento K-Pop estarán más que felices ya que se acerca uno de los festivales más esperados del año dedicado a la difusión de los conciertos más icónicos de HYBE. Se trata del HYBE CINE FEST 2026 que llegará a cines de todo el mundo del 24 al 31 de octubre, con una programación que reunirá películas de conciertos, transmisiones en vivo y una experiencia interactiva en 3D para los fans.

El festival será presentado por Trafalgar Releasing y HYBE, ampliará este año su alcance a más de 60 territorios, después de las ediciones realizadas previamente en Latinoamérica y Asia.

El festival estará compuesto por seis experiencias cinematográficas relacionadas con algunos de los nombres más importantes del K-pop actual: BTS, SEVENTEEN, TOMORROW X TOGETHER (TXT) y ENHYPEN, además de una Cheering Party que incorpora contenidos de otros artistas de HYBE.

Uno de los principales atractivos serán las transmisiones de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que llevarán a las salas de cine los conciertos realizados en Sudamérica.

¿Cuándo será HYBE CINE FEST 2026?

El festival se llevará a cabo del 24 al 31 de octubre de 2026. La programación y las fechas pueden variar dependiendo de cada territorio y de la experiencia seleccionada.

Los boletos tendrán su venta global a partir del miércoles 30 de septiembre, a las 6:00 a. m. PT / 9:00 a. m. ET / 2:00 p. m. BST.

La información sobre salas participantes, horarios y disponibilidad regional se publicará en el sitio oficial de HYBE CINE FEST.

Para las transmisiones de BTS, algunos territorios tendrán funciones posteriores debido a las diferencias de horario. El sitio oficial de BTS Live Viewing señala que el concierto de Buenos Aires se transmitirá el 24 de octubre, mientras que el de São Paulo está programado para el 30 de octubre, con ajustes de horario según cada región.

¿Qué películas estarán en el HYBE CINE FEST 2026?

PROGRAMACIÓN Y SINOPSIS DE HYBE CINE FEST 2026

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUENOS AIRES: LIVE VIEWING

La primera transmisión de BTS Live Viewing desde Sudamérica. Vive el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en cines de todo el mundo, con transmisión desde Buenos Aires.Esta presentación marca la primera actuación de BTS en Argentina y llevará directamente a la pantalla grande toda la energía y emoción de un estadio lleno.Fechas de transmisión: 24 de octubre en América / 25 de octubre en el resto del mundo.

SEVENTEEN WORLD TOUR ‘NEW_’

Marcando el inicio de una nueva y audaz era después de su décimo aniversario, SEVENTEEN emprende una gira mundial impulsada por su constante deseo de reinventarse, fiel al título ‘NEW_’.Con su inigualable presencia escénica y explosiva energía, SEVENTEEN demuestra una vez más su potencial sin límites. Vive en la pantalla grande toda la intensidad del concierto, en el que cada integrante despliega su personalidad y encanto únicos.

TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ‘ACT : TOMORROW’

Ampliando su presencia como artistas del K-pop en constante evolución, la cuarta gira mundial de TOMORROW X TOGETHER, ‘ACT : TOMORROW’, desarrolla el mensaje de “avanzar juntos hacia un mañana prometedor”.Desde una narrativa cinematográfica y una espectacular producción escénica, hasta poderosas actuaciones en vivo que cautivaron a MOA alrededor del mundo, vive toda la energía inmersiva de TOMORROW X TOGETHER en la pantalla grande.

ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’

La gira mundial ‘BLOOD SAGA’ de ENHYPEN da vida a una fascinante fantasía oscura.Revive el inolvidable concierto de Seúl con el que comenzó la gira, con una poderosa y sincronizada coreografía, una espectacular producción escénica, intensos arreglos interpretados por una banda en vivo y el incomparable universo de vampiros que solo ENHYPEN puede ofrecer.

HYBE CHEERING PARTY (EN 3D)

Esta experiencia interactiva única invita a los fans a corear el fanchant cantar siguiendo las letras en pantalla mejoradas en 3D y agitar sus lightsticks oficiales al ritmo de los videos musicales de sus artistas favoritos de HYBE: BTS, SEVENTEEN, TOMORROW X TOGETHER, ENHYPEN, LE SSERAFIM, &TEAM, BOYNEXTDOOR, TWS, ILLIT, KATSEYE, aoen, CORTIS y SANTOS BRAVOS.

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN SÃO PAULO: LIVE VIEWING

Vive el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en cines de todo el mundo, con transmisión desde São Paulo, Brasil.Marcando el gran cierre de su gira latinoamericana, este monumental concierto llevará directamente a la pantalla grande la explosiva energía de un estadio lleno.Fechas de transmisión: 30 de octubre en América / 31 de octubre en el resto del mundo.

Habrá experiencias especiales en algunos cines

HYBE CINE FEST 2026 también contempla actividades presenciales en determinadas sedes mediante su programa Special Location.

Dependiendo de la sede, los asistentes podrán encontrar zonas para fotografías, muros de mensajes y otros espacios interactivos relacionados con el festival.

También habrá sedes denominadas Special Location Plus, que incorporarán experiencias adicionales, mercancía oficial y juguetes de cápsula de edición limitada.

A esto se sumarán las HYBE CINE FEST Stores, tiendas temporales instaladas en determinadas ubicaciones para ofrecer mercancía oficial y productos relacionados con el evento.

La disponibilidad de estas experiencias será diferente en cada ciudad, por lo que será necesario consultar la información de cada sede antes de comprar los boletos.

¿Cuándo salen los boletos para HYBE CINE FEST 2026?

La venta global de boletos comenzará el miércoles 30 de septiembre de 2026.

El horario anunciado para la apertura internacional es:

6:00 a. m. PT

9:00 a. m. ET

2:00 p. m. BST

La programación completa de salas, horarios y disponibilidad regional será publicada en el sitio oficial del festival.

Por ello, quienes quieran asistir a alguna de las funciones de BTS, SEVENTEEN, TXT, ENHYPEN o a la HYBE CHEERING PARTY deberán revisar la cartelera correspondiente a su ciudad una vez habilitada la venta.

¿HYBE CINE FEST 2026 llegará a México?

La respuesta es: sí. México forma parte del alcance internacional que tendrá esta edición del festival. Sin embargo, las salas y horarios específicos deben consultarse en la programación oficial a través de un resgistro previo que deberá efectuarse en este link.