Kei Linch lanza “Tuya”, su nuevo tema sobre el amor, el caos y la resistencia

Kei Linch lanza "Tuya" Foto: Alejandro Barrera

Kei Linch acaba de lanzar su más reciente sencillo titulado “Tuya”, una canción que comenzó en la intimidad, acompañada únicamente por su voz y un ukelele, y que terminó convirtiéndose en una pieza de reggae sobre esos vínculos que, incluso después de romperse, encuentran una manera de permanecer.

El lanzamiento llega en un momento especialmente activo para la artista colombiana. Después de presentarse como acto de apertura de Stray Kids en Bogotá y de subir al escenario principal del Festival Cordillera 2026, Kei Linch regresa a un terreno mucho más personal con su primera canción en solitario después del EP La nena tiene una estrella.

La participación de Kei Linch en el Festival Cordillera 2026 está confirmada por la organización del encuentro, que la incluye dentro de su cartel junto a artistas como Cultura Profética, Beéle, Sean Paul, Lido Pimienta, Caifanes y Ricky Martin.

Kei Linch lanza "Tuya" Foto: Alejandro Barrera

¿De qué trata “Tuya”, la nueva canción de Kei Linch?

“Tuya” habla de esos amores que parecen haber terminado, pero que no necesariamente desaparecen.

La canción parte de una idea sencilla: hay sentimientos capaces de resistir incluso cuando las circunstancias parecen jugar en contra. En lugar de abordar el desamor únicamente desde la ruptura, Kei Linch explora esa zona más ambigua en la que una relación puede terminar y, aun así, dejar una huella que permanece.

Musicalmente, el tema conserva el origen acústico con el que fue concebido y después se transforma en un reggae que permite que la canción avance con mayor ligereza.

Ese contraste entre una historia emocional y una instrumentación cálida es precisamente uno de los elementos que distinguen a “Tuya”. La canción no intenta convertir el dolor en dramatismo; apuesta por una sensación más cercana, honesta y cotidiana.

Completamente escrita por Kei Linch y producida por Jocsan La Loquera, la canción funciona como una carta de amor construida desde una experiencia íntima y desde una manera de escribir que la artista ha convertido en parte central de su identidad.

Una canción que comenzó con un ukelele

Para Kei Linch, uno de los aspectos más especiales de “Tuya” está en su origen.

La artista explica que se trata de la primera canción que escribió acompañada solamente por su ukelele, algo que permitió que tanto la melodía como la letra aparecieran de manera natural.

“Tuya es una canción a la que le tengo un cariño especial. Además de ser un tema muy personal, es la primera que escribo acompañada solamente de mi ukelele”.

La intérprete también destaca que la letra y la melodía surgieron de manera orgánica y que el lanzamiento representa una nueva etapa después de La nena tiene una estrella, su EP anterior.

Ese proceso creativo ayuda a entender el carácter de la canción. Antes de convertirse en una producción con elementos de reggae, “Tuya” fue una idea mucho más sencilla: una artista, un instrumento y una historia que necesitaba convertirse en canción.

Del caos al amor como refugio

El concepto que atraviesa “Tuya” puede resumirse en un contraste: el caos frente a la permanencia de los sentimientos.

Kei Linch plantea la canción desde la posibilidad de que el amor sobreviva incluso cuando una relación atraviesa momentos complicados. No se trata necesariamente de idealizar una historia que terminó, sino de reconocer que algunas emociones continúan existiendo incluso después de que las circunstancias cambian.

Ese planteamiento conecta con una de las características que han acompañado el trabajo de la artista: utilizar la música como un espacio para hablar de experiencias personales, identidad, vínculos y emociones sin perder de vista su raíz dentro de la cultura urbana.

En “Tuya”, esa narrativa encuentra una forma más relajada gracias al reggae, pero mantiene la cercanía de la composición original.

Kei Linch lanza "Tuya" Foto: Alejandro Barrera

¿Qué viene para Kei Linch después de “Tuya”?

El lanzamiento del sencillo forma parte de una etapa de actividad constante para la artista.

Después de sus recientes presentaciones, Kei Linch continúa desarrollando una agenda que combina música grabada y escenarios en vivo.

El proyecto también mantiene abierta la posibilidad de explorar diferentes sonidos. Si “Tuya” parte del reggae y de una composición acústica, su trayectoria previa demuestra que la artista no se ha limitado a una sola fórmula.

Esa variedad es parte de lo que ha permitido que su propuesta conecte con públicos provenientes de distintos espacios de la música latinoamericana.