Así corrieron a la Banda El Recodo del Tower Bridge de Londres: ¿Qué fue lo que pasó y por qué llegó la policía?

Banda El Recodo Europa La agrupación fue retirada del Tower Bridge de Londres por brindar una presentación improvisada en la vía pública.

Uno de los principales referentes del regional mexicano, la Banda El Recodo, atrajo la intervención de la autoridad londinense tras protagonizar un concierto improvisado en la vía pública del Tower Bridge de Londres, Reino Unido.

A pesar de que existieron quejas de los y las presentes que se acercaron a la exhibición musical, los músicos mexicanos acataron la indicación de la autoridad local y se retiraron de la zona.

¿Qué pasó con la Banda El Recodo en Londres? Así fueron retirados los músicos de la vía pública

La grabación del momento se dio conocer por la propia agrupación del regional mexicano mediante su cuenta oficial de Instagram, plataforma de redes sociales en la que publicaron el momento exacto en el que recibieron la llamada de atención por parte de las autoridades locales del Tower Bridge londinense, sitio donde iniciaron una presentación improvisada.

“Nos la volvieron a hacer… La misión era llevar nuestra música hasta uno de los lugares más emblemáticos de Londres, pero hoy no se pudo”, escribió la Banda El Recodo al compartir el video de su concierto espontáneo.

Dos años atrás, la agrupación sinaloense vivió un momento similar en la explanada de Odaiba, Tokio, en 2024, cuando El Recodo intentó hacer lo mismo, pero también recibió la visita de la policía local y la instrucción de retirarse de la vía pública.

Previo a la llegada de las autoridades londinenses, la presentación musical improvisada en el Tower Bridge atrajo el interés de un grupo de transeúntes locales y turistas que ya se habían reunido al otro lado del puente para observar, bailar y grabar al grupo de regional mexicano, por lo que reaccionaron con abucheos y peticiones de “more (más)” cuando los músicos fueron retirados.

La situación no escaló a complicaciones, ya que la Banda El Recodo se retiró al momento que llegó un elemento de seguridad y les pidió detener la actuación: “Vámonos, caminando, caminando”, indicó la autoridad del Tower Bridge, mientras los músicos acataban la orden.

“Seguimos buscando el momento y la forma de llevar la música de banda por los rincones de Europa y el mundo”, compartió la agrupación mediante redes sociales, afirmando que la misión continúa.

De Mazatlán para el mundo: ¿Por qué El Recodo estaba en Londres?

Como parte de su gira por Europa, la Banda El Recodo llevó el regional mexicano a la capital británica tras haber pasado por otros escenarios del viejo continente como Dublín y Roma.

“Tuvimos el privilegio de subir al escenario de KOKO, un lugar lleno de historia por donde han pasado auténticas leyendas de la música como Amy Winehouse, Madonna, Prince, The Rolling Stones, Coldplay, Lady Gaga y Kanye West, Dua Lipa entre muchos otros”, escribió la agrupación tras su concierto programado en uno de los escenarios más emblemáticos de Londres.

Otras de las ciudades contempladas en la agenda del legendario grupo sinaloense, son Sevilla, Valencia, Madrid, Ámsterdam, Múnich y Zúrich.