HUMBE abre nueva fecha en CDMX: cuándo es el segundo concierto y dónde comprar boletos

Humbe anuncia concierto Final en la Arena CDMX Foto: Instagram @noise.producer

HUMBE sumará una nueva noche en la Ciudad de México después de que la primera fecha anunciada para cerrar su DUEÑO DEL CIELO TOUR agotara localidades. El cantante regiomontano abrirá un segundo concierto en la Arena Ciudad de México, ahora programado para el 4 de diciembre de 2026.

La noticia llega pocos días después de que se anunciara la presentación del 3 de diciembre, que originalmente marcaría el cierre de la gira en la capital. De acuerdo con Zignia Live, esa primera fecha ya se encuentra oficialmente sold out, por lo que se habilitó una nueva oportunidad para que los seguidores de HUMBE puedan asistir al espectáculo.

Los boletos podrán adquirirse a través de Superboletos, así como en las taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.

HUMBE abre segunda fecha en la Arena CDMX Foto: Arena CDMX

¿Cuándo será el nuevo concierto de HUMBE en CDMX?

La nueva presentación de HUMBE en la capital será el viernes 4 de diciembre de 2026, en la Arena Ciudad de México.

Esta fecha se suma al concierto previamente anunciado para el 3 de diciembre, que ya agotó todos los boletos disponibles.

De esta manera, HUMBE ofrecerá dos presentaciones consecutivas en uno de los recintos de espectáculos más importantes de la Ciudad de México como parte del tramo final de su DUEÑO DEL CIELO TOUR.

¿Cuándo salen los boletos para la segunda fecha de HUMBE?

La venta general para el concierto del 4 de diciembre comenzará el miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 13:30 horas.

Los boletos estarán disponibles mediante estos medios:

Superboletos

Taquillas de la Arena Ciudad de México

El Palacio de Hierro

Farmacias del Ahorro

Innovasport

HUMBE termina una etapa con DUEÑO DEL CIELO

Este concierto en Ciudad de México representa el cierre de un proceso creativo que comenzó con ESENCIA, continuó con ARMAGEDÓN y llegó a su conclusión con DUEÑO DEL CIELO.

La trilogía permitió a HUMBE desarrollar una narrativa musical que acompañó una etapa importante de su evolución artística, mientras su público crecía tanto en México como en otros países.

Ahora, el DUEÑO DEL CIELO TOUR se acerca a su último capítulo. Después de más de 70 presentaciones y un recorrido internacional, HUMBE volverá a la Ciudad de México para despedir esta era frente a sus seguidores.