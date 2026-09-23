Elton John anticipa setlist especiales para sus conciertos en el Estadio Banorte: ¿Qué canciones podrían estar en sus shows para México?

Elton John CDMX 2026 La leyenda viva del pop y rock británico adelantó que prepara un setlist especial para sus conciertos en México.

Desde la confirmación de su próxima visita a México, Elton John ha generado gran expectativa entre sus seguidores y seguidoras del país, alimentada este miércoles 23 de septiembre por el mismo compositor e intérprete británico, quien publicó un mensaje para sus fans en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con el icónico artista, la organización de la gira internacional ha preparado un setlist especial para sus presentaciones en México, ya que han pasado más de diez años desde la última vez que la leyenda del pop y rock pisó un escenario mexicano.

Elton John manda mensaje a México: “Hemos preparado un set especial para ustedes”

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Elton John se dirigió a sus fans mexicanos y mexicanas para anticipar la sorpresa que tanto el equipo como él han preparado para sus conciertos programados en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca.

El aclamado cantautor británico inició su mensaje recordando a su público en México que acudirá a la capital la siguiente semana con dos conciertos programados para los días viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026, después de catorce años de ausencia.

“Hace mucho tiempo que no voy, así que ya es hora de que vuelva y les dé un gran espectáculo”, explicó el artista veterano, cuya última presentación en México se dio durante los conciertos de febrero y marzo 2012; el primero de ellos incluso contó con la participación del cantautor mexicano Aleks Syntek para abrir el show de Guadalajara, mientras que los dos siguientes se llevaron a cabo en el Auditorio Nacional.

Tras más de una década sin pisar el escenario mexicano, el legendario compositor y cantante presentó su gira Farewell to Mexico, con la cual dará un cierre definitivo a su emblemática trayectoria y despedirá a su público de México con estos últimos shows en el país.

“Estoy muy emocionado y hemos preparado un set especial para ustedes”, anticipó a sus fans, recordando al público que las últimas entradas disponibles para los conciertos pueden encontrarse en Superboletos.

Posible setlist del tour de Elton John en México 2026: ¿cuáles son las canciones que no pueden faltar?

El mensaje elevó el entusiasmo de sus seguidores y seguidoras en México, quienes han empezado a indagar cuáles serían las posibles canciones que el legendario cantautor presentará en sus conciertos de la próxima semana.

Hasta el momento, se desconoce el setlist oficial para México, pero se cree que podría tener una composición similar a las canciones presentadas en el festival Rock in Rio de Brasil; los temas fueron:

Funeral for a Friend / Love Lies Bleeding.

Bennie and the Jets.

I Guess That’s Why They Call It the Blues.

Philadelphia Freedom.

The One.

Tiny Dancer.

Sacrifice.

Honky Cat.

Rocket Man.

Levon.

Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Someone Saved My Life Tonight.

Have Mercy on the Criminal.

Candle in the Wind.

Goodbye Yellow Brick Road.

Sad Songs (Say So Much).

Don’t Let the Sun Go Down on Me.

Crocodile Rock.

Saturday Night’s Alright for Fighting.

I’m Still Standing.

Encore.

Cold Heart.

Skyline Pigeon.

Your Song.

El mensaje de Elton John respecto a un setlist especial para México, también elevó el entusiasmo de la audiencia mexicana que señala la alta posibilidad de escuchar en vivo las canciones más exitosas del británico, tales como:

I’m Still Standing .

Rocket Man.

Tiny Dancer.

Can You Feel the Love Tonight .

Don’t Let the Sun Go Down on Me.

Sacrifice.

Crocodile Rock.

Por nombrar algunos de los temas más populares que incluso cuentan con premios internacionales como referentes de la historia musical y millones de reproducciones en las plataformas digitales, un éxito en el que el público mexicano ha sido pieza clave gracias a su entusiasmo por la música de Elton John en toda una vida de trayectoria.