‘Patient Zero’ de Taylor Swift no será el único lanzamiento: estas canciones inéditas se suman al catálogo del 25 de septiembre

Taylor Swift Tras el anuncio de su próximo sencillo ‘Patient Zero’, la estrella de pop también reveló que prepara el lanzamientoo de más canciones inéditas. (Mert Alas y Marcus Piggott)

Tras el anuncio de su próximo sencillo ‘Patient Zero’, la estrella de pop también reveló que prepara más lanzamientos de canciones inéditas; estas son las novedades programadas para el viernes 25 de septiembre. — La estrella de pop Taylor Swift puso de cabeza a su público seguidor el día de ayer, después de que una serie de mensajes ocultos preparara el terreno para el anuncio de su nuevo sencillo Patient Zero.

Sin embargo, las sorpresas de la cantautora estadounidense no terminaron ahí, ya que también reveló el lanzamiento de la edición especial de su álbum más reciente, The Life of a Showgirl, la cual contará con la adición de canciones inéditas que sus fanáticos y fanáticas han esperado ansiadamente.

¿Qué es The Life of a Showgirl: The Encore de Taylor Swift y cuándo estará disponible?

Después de dominar los estelares durante el fin de semana de su boda con Travis Kelce a inicios de julio 2026, la cantante y compositora estadounidense no perdió el tiempo para volver a ser la noticia principal en la industria musical con el anuncio de su nuevo sencillo Patient Zero, no obstante, Taylor Swift no se detuvo ahí, ya que también reveló el lanzamiento de The Life of a Showgirl: The Encore, la edición especial de su más reciente álbum.

“Hace un año, ustedes hicieron algo realmente increíble. Algo que me hizo alucinar completamente... Le dieron a The Life of a Showgirl la primera semana más grande para un álbum en la historia”, escribió la cantautora en la publicación de su cuenta oficial de Instagram, medio por el cual anunció la edición especial.

De acuerdo con Swift, tuvo una reunión posterior con Max Martin y Shellback —colaboradores del álbum— en Suecia con el objetivo de celebrar y reflexionar sobre el éxito de The Life of a Showgirl, no obstante, dado que tenían un estudio justo ahí, decidieron crear canciones extras para la era más reciente de la artista.

“Espero que las amen, porque nacieron de pura gratitud por su entusiasmo y celebración del álbum que hicimos”, compartió Taylor Swift, detallando que son cuatro temas inéditos los que se añadirán a la edición especial.

De acuerdo con la información publicada por la compositora, The Life of a Showgirl: The Encore será liberado el viernes 25 de septiembre, la misma fecha que Swift dio para el lanzamiento de su nuevo sencillo.

Estas son las nuevas canciones que Taylor Swift lanzará el viernes 25 de septiembre

El anuncio de la edición especial de The Life of a Showgirl y el sencillo Patient Zero, llega después de una serie de pistas y mensajes ocultos que Taylor Swift dio a su público seguidor desde el sketch pregrabado junto a la actriz Mariska Hargitay e Ice-T en los Emmy 2026, donde las palabras sin conexión que la cantante dio a la cámara generaron teorías sobre el posible lanzamiento de las regrabaciones de los álbumes más esperados, Debut y Reputation.

No obstante, se desconoce información oficial sobre estos proyectos, pues hasta el momento sólo se ha confirmado el lanzamiento de las siguientes nuevas canciones:

Patient Zero (nuevo sencillo).

(nuevo sencillo). Cleveland! (TLOAS: Encore).

(TLOAS: Encore). Babylon (TLOAS: Encore).

(TLOAS: Encore). Pink Clouding (TLOAS: Encore).

El anuncio de The Life of a Showgirl: The Encore especificó cuatro temas inéditos en la edición especial, sin embargo, el título de uno de ellos permanece siendo un misterio.

Tanto el sencillo Patient Zero, como la nueva edición de su álbum de 2025, serán los primeros lanzamientos de Taylor Swift desde “I Knew It, I Knew You”, tema que compuso para la película Toy Story 5 en junio.