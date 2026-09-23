Time And Space XXV: Más de dos décadas de psychedelia, progressive y cultura underground en México

El festival que nació en 2001 como uno de los primeros grandes encuentros de psychedelic trance del país celebra un cuarto de siglo con 55 artistas, dos escenarios y una edición que conecta el legado de la escena con el presente y el futuro de la música electrónica.

¿Cómo nació el festival Time And Space?

Mucho antes de que la música electrónica pudiera encontrarse a cualquier hora y en cualquier pantalla, había que buscarla: flyers que pasaban de mano en mano, compilaciones, disqueras independientes, fiestas en lugares remotos y comunidades dispuestas a viajar durante horas para escuchar sonidos que todavía vivían lejos de los circuitos masivos. En ese contexto nació Time and Space

En diciembre de 2001, el festival Time And Space comenzó su historia en México como uno de los primeros grandes encuentros dedicados al psychedelic trance, construyendo durante los años una comunidad que encontró en el dancefloor algo más que un espacio para bailar: un territorio de exploración, conexión y libertad.

Veinticinco años después, Time and Space XXV regresa para celebrar ese legado sin quedarse atrapado en la nostalgia.

¿Cuándo se realizará el Festival Time And Space XXV?

Del 5 al 7 de diciembre de 2026, Hacienda La Luna, Morelos, recibirá tres días de música, arte y cultura electrónica con 55 artistas, dos escenarios y alrededor de 50 horas de música underground, en una edición que pone a dialogar distintas generaciones y vertientes de la escena.

¿Qué artistas están confirmados para el Festival Time And Space 25?

The Nebula concentra el ADN psicodélico de Time and Space con una programación que reúne nombres fundamentales y nuevas generaciones del género: Shpongle, Younger Brother, Hallucinogen, Pleiadians, Etnica, X-Dream, Eat Static, Prometheus, Antix, Strontium Dogs, Altruism, Martian Arts, Miles From Mars, Boundless, Aardvarkk y Act One, entre otros.

Uno de los nombres centrales de esta edición es Simon Posford, figura esencial de la música psicodélica y creador detrás de proyectos como Shpongle, Hallucinogen y Younger Brother, cuya participación representa un encuentro entre distintas etapas de la historia del psytrance.

En The Void, el espectro se expande hacia el progressive y el techno con artistas como Guy J, Victor Ruiz B2B Alex Stein, Oliver Huntemann, Secret Cinema, Sebastian Mullaert, Maksim Dark, Stereo Underground, Kasey Taylor B2B Gai Barone y Kamilo Sanclemente, entre otros.

La convivencia de ambos espacios refleja precisamente la evolución de la electrónica underground: escenas que durante años fueron entendidas como mundos separados hoy comparten territorio, público y una misma búsqueda por crear experiencias sonoras profundas y transformadoras.

La experiencia de Time and Space XXV también se construirá con los ojos.

Para The Nebula, el festival contará con Mimesis — Psychedelic Art, colectivo creativo de Barcelona especializado en arte y decoración psicodélica, que desarrollará una intervención concebida exclusivamente para esta edición.

El resultado será un entorno inmersivo donde estructuras, texturas, iluminación, video mapping y creación audiovisual interactuarán con la música y con el paisaje de Hacienda La Luna.

Como parte de la propuesta, un domo aéreo envolvente sobre el dancefloor transformará la percepción del espacio y reforzará el carácter sensorial de The Nebula.

Porque en Time and Space el escenario no es simplemente el lugar donde ocurre la música.También es parte del viaje.

Time and Space XXV reunirá a quienes llevan décadas siguiendo el movimiento, a quienes descubrieron el psytrance en el camino y a una nueva generación que hoy encuentra en la electrónica underground una forma de expresión y comunidad.

Por eso, esta edición no busca reconstruir 2001. Busca demostrar qué sucede cuando 25 años de historia musical llegan al mismo dancefloor.

Goa, psychedelic trance, progressive, techno, arte audiovisual y cultura de festival convivirán durante tres días en Morelos, en una celebración que mira hacia atrás para reconocer sus raíces, pero que sobre todo mira hacia adelante.

Porque después de 25 años, los sonidos cambian, las generaciones se renuevan y las fronteras entre géneros se vuelven cada vez más difusas. Lo que permanece es la necesidad de encontrarnos.