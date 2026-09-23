Una Taylor más en la familia Lautner: El actor y su esposa revelan el nombre de su bebé recién nacida

Familia Lautner Taylor Lautner y Taylor Lautner presentan al mundo a su primera hija: Lennon Taylor Lautner.

Tras anunciar la espera de un futuro elemento en la familia a inicios de este año, el actor Taylor Lautner y su esposa Taylor Lautner finalmente han recibido a su primera hija, revelando al mundo el nombre de la pequeña: Lennon Taylor Lautner, quien se une a la peculiaridad del nombre compartido por sus padres.

Desde la noticia del embarazo, internautas señalaron esta posibilidad y, si bien nació como una “broma” de redes sociales, el actor y la creadora de contenido comenzaron a considerar el nombre Taylor como un distintivo de su familia, tal como fue insinuado en una entrevista del mes pasado.

Lennon Taylor Lautner llega al mundo: ¿el nombre ’Taylor’ siempre fue una opción...?

A través de sus cuentas oficiales, Taylor Lautner y Taylor Lautner —Dome de soltera— revelaron que su primera hija compartirá el nombre de ambos, convirtiéndolo así en un icónico distintivo de la familia.

“Una semana amando a nuestra dulce pequeña Lenny”, compartió la enfermera y creadora de contenido, presentando la primera foto pública de su hija con el actor y revelando que su fecha de nacimiento fue el 16 de septiembre de 2026, ¡pero eso no fue todo!

La influencer enfocada en el bienestar también compartió el nombre completo de la pequeña: Lennon Taylor Lautner, lo que causó una inmediata respuesta por parte del internet, quienes celebraron la llegada de la bebé y el triunfo del nombre que por meses sugirieron en redes sociales.

Más allá de la tendencia, Taylor (esposa) había adelantado que el nombre estaba entre las opciones para la pequeña Lautner en el popular podcast Call Her Daddy.

Historia de Taylor Lautner y Taylor Lautner: ¿cómo conoció el actor de Crepúsculo a su esposa?

El destacado coprotagonista de la saga Crepúsculo, Taylor Lautner, conoció a su actual esposa Taylor Dome, Lautner de casada, en el año 2018 gracias a la hermana menor del actor, Makena Moore.

Según ha contado la pareja, Makena llamó a su hermano para decirle que había “encontrado a su futura esposa” y tenía que conocerla, por lo que planearon una cita para conocerse durante un periodo de pausa en la carrera de Lautner.

Después de ese primer encuentro, la relación fluyó rápidamente e hicieron público su romance ese mismo año, mientras que su boda se llevó a cabo en noviembre 2022.

Tras el matrimonio, ella adoptó el apellido del actor, por lo que ambos se llaman legalmente Taylor Lautner, una identidad ahora compartida también por su primera hija.