Alan Parsons Live Project: A menos de un mes del regreso de un ícono del Rock Progresivo

Alan Parsons A lo largo de su carrera, Parsons destaca no solo por su faceta como músico, sino también por su trabajo como ingeniero de sonido. (Music Vibe)

El legendario músico, productor e ingeniero Alan Parsons regresa a México con su aclamado espectáculo “The Show Must Go On”, una experiencia audiovisual que celebra más de cinco décadas de una de las trayectorias más influyentes del rock progresivo.

Alan Parsons Live Project regresa a México

Después de presentarse en los escenarios más importantes del mundo, Alan Parsons Live Project ofrecerá tres únicas fechas en nuestro país y estamos a menos de un mes para su regreso.

Ganador de múltiples reconocimientos y nominado al Grammy en diversas ocasiones, Alan Parsons deja una huella imborrable en la historia del rock y la producción musical. Su visión artística trasciende generaciones, fusionando innovación técnica y sensibilidad melódica en cada una de sus obras.

¿Qué canciones presentará en México Alan Parsons Live Project?

Con una puesta en escena espectacular, “The Show Must Go On” combina la genialidad musical de Alan Parsons con una producción visual de primer nivel.

Interpretando los grandes clásicos que marcaron generaciones como “Eye in the Sky”, “Don’t Answer Me”, “Time”, “Games People Play” y muchos más.

A lo largo de su carrera, Parsons destaca no solo por su faceta como músico, sino también por su trabajo como ingeniero de sonido en álbumes icónicos como “Abbey Road” y “The Dark Side of the Moon”, hechos que lo llevaron a consolidar su lugar en la historia del rock.

Este tour promete un viaje sonoro inolvidable, en el que los fans podrán revivir los éxitos que definieron la esencia del rock sinfónico y progresivo, con la maestría y elegancia que caracterizan a Alan Parsons y su banda.

No te pierdas la oportunidad de vivir “The Show Must Go On”, un espectáculo que reafirma porqué Alan Parsons sigue siendo una leyenda viva de la música.