2x1 en Corona Capital y Flow Fest 2026: así funciona la promoción de LineUp Banamex

2x1 en Corona Capital y Flow Fest: así puedes aprovechar la promoci+on Foto: La Crónica

Si estás buscando una manera de ahorrar en tus próximos festivales en la Ciudad de México, existe una promoción que puede funcionar para ahorrar unos pesos en entradas mientras disfrutas de otros conciertos. Se trata de la Tarjeta de Crédito LineUp Banamex, un programa de lealtad que contempla una cartelera de eventos con boletos al 2x1, entre ellos algunos de los festivales que llegarán al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Entre los eventos que aparecen disponibles con esta promoción se encuentran el Corona Capital 2026 y el Coca-Cola Flow Fest 2026, dos de los eventos musicales más importantes que se realizarán en la capital durante noviembre.

Pero ¡Ojo! ya que tener la tarjeta LineUp Banamex no significa que automáticamente puedas comprar cualquier boleto al 2x1. El beneficio funciona mediante los cupones y condiciones establecidos por el programa LineUp.

¿Cómo funciona el 2x1 de LineUp Banamex?

El beneficio forma parte del programa de recompensas de la Tarjeta de Crédito LineUp Banamex.

Lo primero que tienes que saber es que sus clientes pueden acceder a una Cartelera Exclusiva 2x1, en la que es posible comprar dos boletos pagando el precio de uno, siempre que el evento esté incluido y haya disponibilidad.

La tarjeta también cuenta con un sistema de Puntos LineUp, que permite acumular puntos mediante las compras realizadas con el plástico. De acuerdo con las condiciones publicadas por LineUp, las compras generan:

6 puntos por cada $10 pesos en LineUp, Ticketmaster México y puntos de venta Ticketmaster.

en LineUp, Ticketmaster México y puntos de venta Ticketmaster. 2 puntos por cada $10 pesos en otros establecimientos de México y del extranjero.

en otros establecimientos de México y del extranjero. Las disposiciones de efectivo no generan puntos.

Algunas compras a meses sin intereses tampoco generan puntos, dependiendo del establecimiento y la operación.

Esto significa que la tarjeta funciona como un programa de recompensas pensado particularmente para personas que suelen gastar en conciertos, festivales y otros espectáculos.

¿La tarjeta LineUp Banamex da un código 2x1 cada año?

Vale la pena detenernos en este punto y despejar dudas y confusiones.

Sí existe un beneficio 2x1 de aniversario, pero no se obtiene simplemente por tener la tarjeta durante un año.

Las condiciones oficiales establecen que, después del primer beneficio de bienvenida, el titular puede recibir un cupón 2x1 en cada aniversario si durante los 12 meses anteriores acumuló compras por un mínimo de $150,000 pesos. El beneficio aplica únicamente a la tarjeta titular.

En palabras más sencillas, por cada tarjeta nueva obtienes un cupón 2x1 de bienvenida.

En el caso del aniversario de la tarjeta, puedes recibir un cupón 2x1 adicional, siempre que se cumpla la meta de $150,000 pesos en compras durante los últimos 12 meses.

También puedes utilizar tus Puntos LineUp

El 2x1 no es el único atractivo de la tarjeta, ya que el programa LineUp permite acumular puntos que posteriormente pueden utilizarse para adquirir entradas a eventos disponibles en su plataforma.

La tarjeta genera 6 puntos por cada $10 pesos gastados en Ticketmaster México, LineUp y puntos de venta Ticketmaster, mientras que en otros establecimientos genera 2 puntos por cada $10 pesos.

Por ejemplo, una persona que utiliza frecuentemente la tarjeta para comprar boletos puede acumular puntos y posteriormente destinarlos a otros eventos.

Finalmente, la promoción tampoco debe confundirse con un 2x1 general de Ticketmaster.