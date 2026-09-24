Arcade Fire tocará un DJ Set en Monterrey, ¿Cómo obtener pases?

Arcade Fire Casino Monterrey será el escenario de una noche que combina música y baile con Arcade Fire. (Heineken)

Una experiencia exclusiva que invita a desconectar de la rutina, disfrutar de una cerveza de calidad y celebrar que el fin de semana ya comenzó.

¿Cuándo tocará un DJ Set Arcade Fire en Monterrey?

Afterwork by Heineken llega el próximo 25 de septiembre a Monterrey para ofrecer una experiencia que transforma el cierre de la semana en un momento de disfrute y desconexión con Arcade Fire.

Esta vez, Casino Monterrey será el escenario de una noche que combina música y la calidad de esta cerveza en un ambiente diseñado para disfrutar sin prisas.

Después de una semana de pendientes, reuniones y responsabilidades, llega ese momento que todos esperamos: el viernes.

La propuesta, hacer una pausa, dejar atrás la rutina y dar la bienvenida al fin de semana con una experiencia de calidad.

Luego de dos ediciones en Ciudad de México, esta tercera edición llevará la plataforma a Monterrey con un DJ set de Arcade Fire, quien pondrá el ritmo a una noche acompañada de una selección de experiencias pensadas para disfrutar, conectar y hacer de cada momento una pausa de la rutina.

¿Cómo obtener boletos para el DJ Set de Arcade FIre en Monterrey?

Más que un evento, es una invitación a hacer una pausa, encontrarse con amigos y disfrutar de una cerveza elaborada con la calidad que distingue a Heineken, en un espacio exclusivo y con una atmósfera creada para vivir el viernes de una manera diferente.

Porque cerrar la semana también es una oportunidad para hacer una pausa, desconectar y disfrutar de una cerveza de calidad.

Los accesos serán exclusivamente por invitación y a través de dinámicas especiales de la marca.

Las personas interesadas en asistir podrán seguir las redes sociales oficiales para conocer las próximas activaciones, registros y oportunidades para formar parte de una de las experiencias más esperadas del año.