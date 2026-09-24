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Esta tercera edición llevará la plataforma a Monterrey con un DJ set de Arcade Fire.

Arcade Fire tocará un DJ Set en Monterrey, ¿Cómo obtener pases?

Por Emmanuel Gutiérrez
Arcade Fire Casino Monterrey será el escenario de una noche que combina música y baile con Arcade Fire. (Heineken)

Una experiencia exclusiva que invita a desconectar de la rutina, disfrutar de una cerveza de calidad y celebrar que el fin de semana ya comenzó.

¿Cuándo tocará un DJ Set Arcade Fire en Monterrey?

Afterwork by Heineken llega el próximo 25 de septiembre a Monterrey para ofrecer una experiencia que transforma el cierre de la semana en un momento de disfrute y desconexión con Arcade Fire.

Esta vez, Casino Monterrey será el escenario de una noche que combina música y la calidad de esta cerveza en un ambiente diseñado para disfrutar sin prisas.

Después de una semana de pendientes, reuniones y responsabilidades, llega ese momento que todos esperamos: el viernes.

La propuesta, hacer una pausa, dejar atrás la rutina y dar la bienvenida al fin de semana con una experiencia de calidad.

Luego de dos ediciones en Ciudad de México, esta tercera edición llevará la plataforma a Monterrey con un DJ set de Arcade Fire, quien pondrá el ritmo a una noche acompañada de una selección de experiencias pensadas para disfrutar, conectar y hacer de cada momento una pausa de la rutina.

¿Cómo obtener boletos para el DJ Set de Arcade FIre en Monterrey?

Más que un evento, es una invitación a hacer una pausa, encontrarse con amigos y disfrutar de una cerveza elaborada con la calidad que distingue a Heineken, en un espacio exclusivo y con una atmósfera creada para vivir el viernes de una manera diferente.

Porque cerrar la semana también es una oportunidad para hacer una pausa, desconectar y disfrutar de una cerveza de calidad.

Los accesos serán exclusivamente por invitación y a través de dinámicas especiales de la marca.

Las personas interesadas en asistir podrán seguir las redes sociales oficiales para conocer las próximas activaciones, registros y oportunidades para formar parte de una de las experiencias más esperadas del año.

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