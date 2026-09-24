Futur Festival anuncia su cartel final: De Parco Dora a Fundidora

Futur El FUTUR Festival por fin llegó a México y su primera edición será en Monterrey. (FUTUR)

Más de 56 artistas, 14 B2B y cuatro premieres en México marcarán la primera edición fuera de Europa del festival nacido en Torino, que llevará a Monterrey una propuesta construida alrededor de la música, la cultura de club y la libertad creativa.

Hay festivales que llegan a una ciudad con fuegos artificiales. FUTUR llega con historia.

Los próximos 13 y 14 de noviembre, Parque Fundidora será el escenario de la primera edición de FUTUR fuera de Europa, un festival nacido en Torino en 2009 y reconocido durante años por medios especializados, expertos de la industria y rankings internacionales entre los 10 festivales de música electrónica más importantes del mundo.

Su llegada a México representa mucho más que una nueva fecha en el calendario internacional. Es el encuentro entre dos ciudades y dos espacios que comparten una historia particular.

Parco Dora, en Torino. Parque Fundidora, en Monterrey.

Antiguas zonas industriales que encontraron una segunda vida como espacios para la cultura, el encuentro y las nuevas generaciones. Una coincidencia que hace de Fundidora un escenario natural para que FUTUR abra aquí su siguiente capítulo.

La música será el centro de todo en Futur

La primera edición mexicana reunirá 56 artistas, 14 B2B y cuatro premieres en México, construyendo un cartel que conecta distintas generaciones y escenas de la electrónica.

Figuras que han marcado la historia del género como Carl Craig, Moodymann, Dixon, Âme, Damian Lazarus, Maceo Plex, Tiga, Skream, FJAAK y Vintage Culture compartirán espacio con artistas que hoy están llevando la cultura de club hacia nuevos territorios, entre ellos Diplo, Paco Osuna, DJ Holographic, Echonomist, Marie Montexier, Cloonee, KI/KI y Lilly Palmer.

Más que una colección de nombres, el cartel propone un recorrido por distintas épocas, geografías y lenguajes que han construido la música electrónica contemporánea.

Los B2B son una de las señas de identidad de FUTUR y en Monterrey habrá encuentros como Carl Craig b2b Moodymann, Âme DJ b2b Marcel Dettmann, Maceo Plex b2b Tiga, Dennis Cruz b2b DJ Tennis y Francis Mercier b2b Mahmut Orhan, además de Adiel b2b Quest, Airrica b2b Yulia Niko, ANNA b2b Deer Jade, Iñigo Vontier b2b Paurro, Jackson b2b Lilya Mandre y Massano b2b Volkoder.

¿Cuántas experiencias habrá en el Futur Festival?

Cuatro experiencias tendrán su premiere en México: Carl Craig b2b Moodymann, Adiel b2b Quest, DJ Holographic y STOOR Live.

La programación se completa con proyectos live como AAAA, Metrika y Opuntia, además de STOOR Live, con JakoJako, Mathew Jonson y Speedy J, ampliando la propuesta hacia la improvisación, el hardware, la tecnología y la experimentación sonora.

Porque para FUTUR, la música electrónica también se construye a través de los encuentros.

La llegada a México cuenta además con el respaldo de la Cámara de Comercio Italiana en México, fortaleciendo el vínculo entre ambos países a través de la música, la industria creativa, la innovación, la inversión y el entretenimiento.

A esta historia se suma la alianza con Nat5, que incorpora un modelo de regeneración ambiental dentro de la experiencia del festival. A través de este esquema, un porcentaje de cada boleto será destinado a proyectos de regeneración de la naturaleza, acompañado de mecanismos de seguimiento y medición del impacto.

La intención es que un evento de esta escala pueda generar algo que trascienda los dos días de música.

FUTUR FESTIVAL MÉXICO llega así a Monterrey con una historia construida durante años, una programación que reúne a distintas generaciones de artistas y una visión que conecta música, cultura, innovación y regeneración.

El 13 y 14 de noviembre, Parque Fundidora será el punto de encuentro. La historia nació en Torino. La siguiente etapa comienza en Monterrey.