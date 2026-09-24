Aleks Syntek reta a sus detractores y a quienes lo han señalado: “Si salgo inocente quiero que me ayuden a meterlos a la cárcel”

Aleks Syntek El musico y cantautor mexicano ahora cuestionó las versiones de los medios que lo han señalado por comportamiento inadecuado.

A más de una semana del momento en el Aleks Syntec se puso a discutir con su propio público durante el concierto del 15 de septiembre en la Alcaldía Benito Juárez, el cantante continúa dando mensajes en sus redes sociales contra quienes lo han criticado, acusado de comportamiento adecuado y hasta los medios de comunicación. Ahora, lanzó un nuevo “desafío” y solicitó ayuda para meter a la cárcel a quienes han lanzado acusaciones en su contra.

Aleks Syntec continúa enfrentándose en redes sociales: “No regreso a México hasta que prometan no dar notas falsas”

En los días recientes, el cantante y compositor mexicano se ha mantenido en el centro de atención mediática, no sólo por lo ocurrido en el concierto de Grito de Independencia, sino por sus videos, fotos y declaraciones controversiales publicadas en redes sociales.

Ahora, este jueves 24 de septiembre, el músico volvió a cargar contra quienes lo han acusado de “grooming” y de comportamiento inadecuado en redes sociales y asegurando que no volverá al país hasta que se dejen de dar “notas falsas”.

“Lo único que pido es que los periodistas de espectáculos NO especule, que den sus noticias cuando comprueben su veracidad. Paty Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a México hasta que prometan no dar notas falsas. Y si gustan me someto a un detector de mentiras, y si salgo inocente, quiero que me ayuden a meter a la cárcel a los que convencieron a los jóvenes de México que soy un peligro para este país llamado Mentirolandia”

¿Cuáles han sido las acusaciones contra Aleks Syntek?

En el 2018, el músico inglés Lemonbrick (entonces menor de edad) publicó capturas de pantalla donde recibía mensajes de Aleks Synteck donde le decía que “le gustaban los jóvenes británicos” como él además de decirle que le parecía “sexy”, por lo que denunció al músico mexicano de estarlo acosando, polémica que lo siguió el resto de su carrera.

Más recientemente, una usuaria en redes sociales también compartió su testimonio sobre cómo Aleks Syntec donde acusa al cantante de habérsele insinuado cuando ella era una menor de edad con algunas capturas de pantallas de conversaciones antiguas.