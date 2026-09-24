Taylor Swift suma al mexicano Emmanuel Lubezki en su nuevo video ‘Patient Zero’: ¿cuándo y a qué hora se estrenará?

'El Chivo' Lubezki dirige la fotografía de Patient Zero La incorporación de Lubezki en el nuevo videoclip incrementó las expectativas ya puestas en Patient Zero desde su anuncio.

La compositora de ‘Mastermind’, Taylor Swift, hace honor al título de su tema tras dominar los estelares de esta semana con el anuncio de su nuevo sencillo ‘Patient Zero’, después de sumir en el pánico a sus seguidores y seguidoras con una serie de pistas ocultas previo a la gran sorpresa.

Esta canción inédita forma parte del lanzamiento de The Life of a Showgirl: The Encore, una edición especial del más reciente de sus álbumes como agradecimiento al apoyo que sus fans brindaron a la era en su primera semana de estreno.

¡Pero eso no es todo! Ya que la cantautora estadounidense anunció que Patient Zero tendrá la participación de Dakota Johnson y Colin Farrell como protagonistas del videoclip, el cual contará con nadie más y nada menos que Emmanuel ‘el Chivo’ Lubezki como director de fotografía; este proyecto suma la tercera colaboración de Taylor Swift con un artista mexicano, tras haberse asociado con Rodrigo Prieto en antiguos videoclips de su carrera (Willow, The Man, Fortnight).

Emmanuel Lubezki participa en Patient Zero, el videoclip del nuevo sencillo de Taylor Swift

Mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, Taylor Swift publicó un adelanto del videoclip de Patient Zero, un nuevo sencillo que formará parte del lanzamiento de The Life of a Showgirl: The Encore programado para el viernes 25 de septiembre como un obsequio de agradecimiento al apoyo que el álbum recibió en 2025.

El entusiasmo de su público seguidor ya había estallado con la aparición de una cuenta regresiva misteriosa en la página oficial de la artista y el mensaje oculto en su Instagram, sin embargo, las expectativas alcanzaron un nuevo nivel después de que el avance de Patient Zero revelara que Dakota Johnson y Colin Farrell protagonizarán el videoclip, en compañía de la propia Taylor Swift.

Sin embargo, una de las mayores sorpresas del adelanto de este jueves fue la participación de Emmanuel Lubezki, cinefotógrafo que obtuvo tres premios Oscar consecutivos por su trabajo en aclamadas producciones internacionales como Gravity, dirigida por Alfonso Cuarón, y por Birdman y The Revenant de Alejandro González Iñárritu.

La incorporación de Lubezki en el nuevo videoclip incrementó las expectativas ya puestas en Patient Zero desde su anuncio, ya que la estética de la canción dista bastante del tema visual que caracterizó a The Life of a Showgirl, por lo que fanáticos y fanáticas de Swift expresan enorme curiosidad en el aporte visual que el mexicano añadirá al mundo construido por la cantante.

¿Cuándo se estrenará el videoclip ‘Patient Zero’ de Taylor Swift?

El avance se estrenó en el programa matutino de CBS y, fiel a su número preferido, duró únicamente 13 segundos; a pesar de ello, fue tiempo suficiente para que Swifties de todo el mundo se dieran a la tarea de teorizar sobre los pequeños vistazos.

De acuerdo con algunas teorías en plataformas de redes sociales, el video podría estar inspirado en la novela “Rebecca”, uno de los libros preferidos de la estrella de pop. Esta historia sigue a una joven que contrae matrimonio con un rico viudo y comienza a ser atormentada por el recuerdo de la fallecida exesposa del hombre en la mansión de la familia.

La expectativa ha crecido considerablemente y, a pesar de que el estreno oficial de The Life of a Showgirl: The Encore llegará el viernes 25 de septiembre, el videoclip de Patient Zero se estrenará hasta la noche del domingo 27 de septiembre, durante e los MTV VMA.

En caso de que desees seguir la transmisión de los premios para presenciar en vivo el estreno del ansiado video, tendrás que sintonizarlos a partir de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, a través del canal MTV o la plataforma de streaming Paramount+.

Las canciones inéditas que Taylor Swift lanzará en The Life of a Showgirl: The Encore

Las expectativas del público en el proyecto incrementaron tras revelarse que Patient Zero es tan sólo una de las cuatro canciones inéditas que la edición especial de The Life of a Showgirl contiene; los otros temas son:

Cleveland!

Babylon .

. Pink Clouding.

Esta edición especial nació poco después del estreno del antiguo álbum, cuando Taylor Swift tuvo una reunión en Suecia posterior con Max Martin y Shellback —colaboradores de TLOAS— con el objetivo de celebrar y reflexionar sobre el éxito del proyecto, no obstante, el estudio “justo ahí” les inspiró a crear más temas.